Šef Bandićevog požeškog ogranka vratio se u SDP; Ronko: To je jedan od Berinih đilkoša

Ivan Vlahović, bivši SDP-ovac ponovno je postao član SDP-a nakon što je napustio mjesto šefa Stranke rada i solidarnosti u Požegi. Stranku Milana Bandića napustio je zbog nezadovoljstva te dolaska Zdravka Ronka iz SDP-a, što mu je onda i otvorilo mogućnost da se vrati u prvobitnu stranku

Nakon što je napustio stranku, dobio je poziv iz stranke Solidarnosti i rada koji je i prihvatio, pa je tako od 2016. do danas bio njezin član.

'Kada su me izbacili, odlučio sam da neću biti politički neaktivan. Kako su me u tom periodu kontaktirali iz stranke Milana Bandića, ja sam naivno mislio da se tu može ispravno raditi. No prevario sam se. Nakon što je na čelo SDP-a došao Bernardić, razmišljao sam o tome da se ponovno vratim u SDP, međutim, tada je još uvijek u Požegi u SDP-u glavni bio Ronko, a bez pozitivnog odgovora Gradskog odbora povratak nije uopće mogu', objasnio je.

Ubrzo nakon što se stranki pridružio Ronko, Vlahović je podnio pristupnicu za povratak u SDP te je Statutarna komisija SDP-a prije nekoliko dana odlučila da ga se ponovno primi u stanku.

Dok Ronko tvrdi kako ga nije on izbacio već gradska organizacija 'zbog neaktivnosti, nerada i nesposobnosti' kojoj je na čelu bio Marijan Cesarik koji je i potvrdio kako Vlahović nije volio raditi te je cujelo vrijeme podrivao rad stranke.

'Taj Vlahović samo je jedan od Berinih đilkoša koje je našao u Slavoniji i s kojima je uništio cijelu socijaldemokraciju u Slavoniji. Našao ih je za potrebe kampanje Zlatka Komadine i oslanjao se na njih jer su rovarili i kopali protiv Milanovića. Osim u Požeško-slavonskoj županiji takve je ljude imao i u Vukovarskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Sve je rezultiralo time da su uništili SDP u Slavoniji', zaključuje Ronko te dodaje kako se već sada zna da će upravo Vlahović dekretom biti postavljen za novog šefa požeškog SDP-a.

Vlahović nije jedini koji je napustio klub Milana Bandića, učinio je to i Darinko Dumbovič iz Reformista nezadovoljan dolaskom novih članova iz drugih stranaka.