Još jedan HSS-ovac završio u USKOK-u: 'Nije Bandić baš takav lumen...'

HSS-ov saborski zastupnik Željko Lenart došao je u utorak u USKOK dati iskaz o sumnjama u političku korupciju, a vezano uz političke prebjege, od kojih je jedan - Mladen Madjer - iz HSS-a prešao u klub zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. 'Pozvali su me iz USKOK-a da dam izjavu, vjerojatno ćemo govoriti o političkim prebjezima. Spomenut ću, vjerojatno, Mladena Madjera, Stjepana Kožića, a možda će me pitati i o Iliji Ćoriću', rekao je Lenart

'Sve nas je jako iznenadio prelazak Madjera k Bandiću , družili smo se i privatno izvan Sabora i onda se samo prestao javljati. U jednom trenutku je odlučio prijeći, upozoravao nas je da ga je Kožić zvao i na neki način prijetio da će u 5, mjesecu aktivirati svoj mandat, znači da će Madjer ostati bez primanja. Je li to presudilo ili ono što se priča u kuloarima, o milijunima u vreći novca, pa je odlučio prodati svoju dušu vragu za Judine škude ja ne znam, institucije su tu da to utvrde', naveo je Lenart .

'Vidimo da postoje interesne skupine koje vode državu, da se pranje novca realno događa, da se izvlači novac iz svih mogućih poslova i kanala. Radio sam svojedobno u jednoj privatnoj tvrtci koja je radila s jedinicama lokalne samouprave i znam kako se može doći do novca preko javne nabave. S obzirom da je Bandić apsolutni gospodar u Zagrebu, vrlo lako je uzeti 10 posto. Normalno da Andrej Plenković neće ovo priznati, ali ne treba biti osobito pametan da se shvati što se događa. Nedavno je imao kvorum u Saboru, bez prebjega toga ne bi bilo. Jasno je da će napraviti sve da zadrže vlast', poručio je Lenart.

Naveo je da njemu osobno nitko nije nudio novac. 'Nisu me ni kontaktirali, jer znaju da to kod mene ne pali. To je proklet novac, nije bogat onaj tko puno ima, nego tko malo treba'.