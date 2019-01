Maras: Spreman sam na najradikalniji potez da se zaustavi ovo ludilo

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u utorak je najavio borbu 'do posljednjeg daha' protiv političke trgovine zbog nedavnih prebjega zastupnika u saborski i gradski klub Milana Bandića, ustvrdivši da se radi o ludilu koje mora prestati, a premijera Andreja Plenkovića optužio je da je 'tata' te političke trgovine jer ona odgovara HDZ-u.

'Sazvao sam konferenciju za novinare da najavim borbu protiv političke trgovine koja se odvija novcem Zagrepčana, ukoliko je potrebno i do posljednjeg daha. Ovo ludilo u Hrvatskoj, Zagrebu i našem društvu mora prestati, ovo nije normalno. Svi koji žele dobro Hrvatskoj i Zagrebu moraju nam se u toj borbi pridružiti i to mora prestati', kazao je Maras na konferenciji u prostorijama zagrebačkog SDP-a. Ustvrdio je da to negira demokraciju i direktnu volju građana, stoga je pozvao 'sve one koji žele dobro našem gradu i zemlji da se ovome odlučno suprotstave - od političkih aktera do institucija koje moraju odraditi posao i vratiti povjerenje građana, pa do svih dobronamjernih građana'. Spreman je, kaže, i na najradikalnije moguće korake, no nije konkretno rekao o kakvim se to koracima radi, poručivši kratko: 'Sve ću napraviti, sve što možete zamisliti'. 'Napravit ću sve ono što mi kao zastupniku, predsjedniku zagrebačkog SDP-a i građanu ove zemlje se omogućuje kako bi se to prestalo događati', dodao je Maras.

Žao mi je što je HDZ direktno uključen u ovo što se događa oko političke trgovine Optužio je premijera i HDZ da je direktno uključen u ovo. 'Premijer Plenković je politički tata ove političke trgovine jer HDZ-u to odgovara. Jučer smo cijeli dan slušali da imaju 77 zastupnika i da se njih to ne tiče. Gospodine Plenkoviću, vaših 77 većine već uključuje sedam članova Bandićevog Kluba zastupnika od kojih su dvoje u startu promijenili politički stav i izdali birače. Ne da to nije istina, već nešto što premijer države Europske unije ne bi smio dozvoliti sebi da izjavi. On direktno ovisi o ovome ludilu koje se događa', kazao je Maras. Osvrnuo se i na situaciju u Gradskoj skupštini, rekavši da tu prije tri tjedna nije bilo većine sve dok tri zastupnika preko noći nisu promijenila stranu te su istrgovani da bi HDZ ostao na vlasti u Zagrebu. "Ne Bandić, već HDZ. HDZ u Zagrebu direktno sudjeluje i ovisi o političkoj trgovini i trgovanju novcem Zagrepčana i doprinosi ludilu. Izigrava se volja birača i trguje s javnim političkim novcem. Kada pogledate sve te zastupnike, svi imaju poveznicu s gradskim novcem', naglasio je Maras.

"I onda će oni nama objašnjavati da se tu radi o 'delanju' i da žele bolje građanima. Tu se radi o osobnim interesima i žao mi je što je Plenković pravi tata te političke trgovine", dodao je. Pozvao Reformiste da izađu iz Bandićeva kluba i u Gradskoj skupštini Maras je pohvalio potez Reformista koji su izašli iz saborskog Kluba Milana Bandića te ih je pozvao i da izađu iz Bandićevog kluba i u Skupštini. 'Nema razloga da im to ne odgovara na državnoj razini, a odgovara na razini Zagreba. Pozivam gospodina Čačića da njegov zastupnik u Skupštini izađe iz kluba i da pokaže tom gestom da se tome protivi ne samo na državnoj, već i na gradskoj razini', kazao je Maras. Najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja 'koji je trgovanjem vlastitim utjecajem pridonio tome da se promjeni politička volja u Skupštini'. Naveo je da je bivši SDP-ov zastupnik u Skupštini Radenko Tomić prije nego je prešao u klub Milana Bandića govorio da ima određene pritiske. Naveo je i da je Tomića kada se vratio s godišnjeg odmora u Holdingu dočekao novi ugovor s iznosom tri tisuće kuna manje plaće.