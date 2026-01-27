Sedam grčkih navijača poginulo u Rumunjskoj: Minibus se zabio u kamion, a potom cisternu

Sedam navijača solunskog kluba poginulo je u minibusu koji se nakon pretjecanja frontalno sudario s kamionom, a potom i cisternu. Preostala trojica putnika u minibusu su teško ozlijeđena.

Na mjesto nesreće izašao je i predstavnik grčkog veleposlanstva u Rumunjskoj, a na putu je i predstavnik PAOK-a.