PAOK iz soluna

Sedam grčkih navijača poginulo u Rumunjskoj: Minibus se zabio u kamion, a potom cisternu

I.K./Hina

27.01.2026 u 19:29

Hitna pomoć u Rumunjskoj /ilustracija Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Sedam navijača grčkog nogometnog kluba PAOK, koji su putovali u francuski Lyon na utakmicu Europske lige, izgubili su živote u teškoj prometnoj nesreći u blizini rumunjskog grada Temišvara, izvještava Reuters.

Sedam navijača solunskog kluba poginulo je u minibusu koji se nakon pretjecanja frontalno sudario s kamionom, a potom i cisternu. Preostala trojica putnika u minibusu su teško ozlijeđena.

Na mjesto nesreće izašao je i predstavnik grčkog veleposlanstva u Rumunjskoj, a na putu je i predstavnik PAOK-a.

Nakon nesreće oglasio se i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, napisavši na društvenim mrežama da je duboko potresen gubitkom sedam mladih života. Dodao je da grčke vlasti surađuju u istrazi nesreće te nude pomoć svima pogođenima.

