SDP danas u saborsku proceduru upućuje svoj treći paket zakona za pomoć građanima. Iz te stranke podsjećaju da su prije 20 dana u saborsku proceduru po hitnom postupku uputili paket od 10 zakona za spas gospodarstva i radnih mjesta. Taj paket je, kaže SDP u priopćenju, raspravljen tek jučer i još nije stavljen na glasanje.

SDP-ov treći paket zakona za pomoć građanima se sastoji od tri cjeline:



OBUSTAVA OVRHA I POMOĆ BLOKIRANIMA



- Obustava ovrha i povećanje iznosa plaće slobodnog od ovrhe



- Izdavanje bankarskih kartica za blokirane građane s odgovarajućim limitom potrošnje



- Privremeno ukidanje naknada za online transakcije u plaćanjima preko banaka – kako ne bi bilo fizičkog kontakta.



MJESEČNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENE I STALNE SEZONCE



- Naknada od najmanje 4000 kuna mjesečno u iduća 3 mjeseca za nezaposlene koji su dobili otkaz zbog krize uzrokovane koronavirusom, njih oko 20 000



- Naknada u iznosu pola minimalne plaće, odnosno 1625 kuna mjesečno, za nezaposlene koji se nalaze na burzi i ne primaju nikakvu naknadu, a sad zbog ove krize ne mogu pronaći drugi posao, njih oko 100 000



- Naknada stalnim sezoncima u visini minimalne plaće od 3.250 kuna mjesečno, njih 5500



ZAŠTITNI DODATAK ZA UMIROVLJENIKE I KORISNIKE SOCIJALNE POMOĆI OD 750 KUNA MJESEČNO



- Zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno, za korisnike socijalne pomoći - tzv. zajamčene minimalne naknade, njih 70.000



- Zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno, za umirovljenike s malim mirovinama i sve osobe ispod prihodovnog cenzusa od 1.939.39 kn. Toj skupini pripada oko 400 000 naših građana, najvećim dijelom umirovljenika



- Ukidanje RTV pretplate za umirovljenike s malim mirovinama i korisnike socijalne pomoći



Bernardić je dodao da se radi sve skupa o preko milijun najugroženijih sugrađanki i sugrađana koji uskoro neće moći plaćati režije, najamninu na stan, rate kredita i osnovne troškove života.



Uz navedene zakone, SDP šalje u proceduru i Zakon o subvenciji najma stana za najpogođenije skupine građana.Taj Zakon predviđa subvencije od 500-1000 kuna mjesečno za troškove najma stana ovisno o tome radi li se o samcu ili o višečlanoj obitelji, a namijenjen je svima onima koji u uvjetima krize vise ne mogu plaćati najamninu.



'Građani nam se svakodnevno javljaju sa svojim životnim pričama. Primjerice, jedan čovjek koji je radio u ugostiteljstvu je tek počeo otplaćivati stambeni kredit. Rata mu je bila malo iznad 3000 kuna mjesečno i banka mu je ponudila moratorij od 6 mjeseci, no ne i odgodu kamate. U 6 mjeseci on otplati 18000 kuna. Kako se na početku otplate kredita otplaćuju samo kamate, a zbog odgode će mu banka zaračunati kamate od 2000 kuna mjesečno, odgodu će u tih šest mjeseci platiti 12 000 kuna, i još duguje 18000. Je li odgoda kredita od 6 mjeseci to da će povrh cijelog kredita morati platiti još 12000 kuna? Ne, to je ekstraprofit na tuđoj nesreći', rekao je Bernardić i ponovio da će SDP zbog ovakvih primjera i dalje inzistirati na svom zakonskom prijedlogu o moratoriju na kredite te zahtijevati da taj prijedlog dođe na glasanje već idućeg tjedna.



'HDZ ni Vlada po pitanju moratorija još uvijek nisu ponudili. Mi smo nekoliko koraka ispred Vlade jer smo svjesni da trenutno postoje dvije bitke – ona za spas radnih mjesta i ona za pomoć najugroženijim građanima', poručuje Bernardić.



'Jučer smo imali priliku čuti da pojedini članovi HDZ-a podržavaju naš prijedlog Zakona o moratoriju na kredite i da ga čak treba proširiti. Zanima nas kako će se postaviti prilikom glasovanja o našem prijedlogu', rekao je Boris Lalovac, potpredsjednik SDP-a i dodao da je potrebno pomoći građanima deblokadom računa i osiguranjem zajamčenog minimalnog dohotka jer je trenutno preko milijun transakcijskih računa blokirano.



'U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo veliki broj ljudi koji živi u najmu. U situaciji kad ti građani ne dobivaju plaću ili ostaju bez posla, postavlja se pitanje na koji način oni mogu osigurati svoju egzistenciju i platiti troškove svog stanovanja. Sukladno tome, napisali smo cijeli novi Zakon o subvenciji najma stanova gdje bi se po istim kriterijima kako se subvencioniraju stambeni krediti u kontekstu APN-a, s obzirom na razvijenost županija i s obzirom na pad osobnog dohotka, u određenom postotku subvencionirao trošak najma. Moramo spriječiti da ljudi usred ove krize ostaju bez krova nad glavom', istaknuo je Josip Tica, predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo.



'Mi u SDP-u od samog početka upozoravamo da je potrebno više testiranja i to upravo u ustanovama zdravstvene skrbi. Dakle, u bolnicama, u ambulantama, u staračkim domovima, pogotovo djelatnike jer upravo su oni u kontaktu sa najugroženijom skupinom građana, a to su kronični bolesnici i starije osobe. Još jednom predlažem da se testira svo osoblje u bolnicama, u ambulantama, u staračkim domovima, kao i radnici u maloprodaji, odnosno svi oni koji su u svakodnevnom neposrednom kontaktu s građanima naše zemlje. To je nužno kako bi se spriječilo širenje zaraze', poručio je Bernardić komentirajući aktualni događaj u Splitu i situaciju u sustavu socijalne skrbi.