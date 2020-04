Na SDP-ovoj virtualnoj tribini posvećenoj situaciji u zdravstvenom sustavu i izvanrednoj situaciji u Splitu u četvrtak je upozoreno na potrebu pojačanog testiranja na koronavirus, pogotovo u rizičnim skupinama i kod zdravstvenih radnika

Također, treba povećati broj testiranja u svim skupinama koje su rizične i kod zdravstvenih radnika. Moramo štititi najizloženije skupine i povećanim testiranjem detektirati prenositelje bolesti, kaže Markić.

Bivša saborska zastupnica SDP-a Marija Alfirev kaže da, prema informacijama s terena, u sustavu socijalne skrbi nema dovoljno zaštitne opreme i da nisu pomogle kontradiktorne izjave Stožera o tome treba li nositi zaštitnu opremu.

Komentirajući slučaj u Splitu, rekla je kako je ravnatelj Doma za starije arheolog i povjesničar, koji nema radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi, pa ga je bilo apsolutno nepromišljeno postaviti na čelo sustava od 300 korisnika i 130 zaposlenika isključivo vezanih uz poslove zdravstva, njege i socijalnog rada.

'Nedopustivo je da ministrica kaže da su slali pisane upute i čekali odgovore. Ako se organizacija sustava socijalne skrbi svela na to da se šalju e-mailovi i upute, nema jasnih izvještaja i slučaj traje 10 dana, a ministarstvo to nije znalo, onda je jasno da to nije dobro. Ovo ne bi smjelo ostati na odgovornosti ravnatelja', smatra Alfirev.

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić smatra nedopustivim da državni dužnosnici nose maske FFP2 ili FFP3, dok ih u bolnicama nema. 'Neki liječnici iz Zadra i sa Srebrnjaka su zbog iznošenja ovakvih stajališta dobili opomene pred otkaz jer su ukazali na potrebu za pravednijom raspodjelom zaštitne opreme. Očekujem da će Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički sindikat napokon reagirati', rekao je Ostojić.

Vlada je morala nakon prvog sastanka na temu epidemije, održanog 9. siječnja, već sutradan napraviti analizu opreme u robnim zalihama i krenuti u postupak nabave zaštitne opreme i respiratora, što se očito nije dogodilo jer tada ne bi nedostajalo zaštitne opreme u zdravstvenom sustavu, socijalnoj skrbi i ljekarnama.

Ostojić je upozorio da imamo deset puta manje testiranja nego Austrija i šest puta manje nego Slovenija. "Treba povećati broj testiranja u zdravstvenoj skrbi, socijalnoj skrbi i kod svih radnika koji su svakodnevno u kontaktu s građanima“, poručio je.