Primorsko-goranski župan i dugogodišnji SDP-ovac Zlatko Komadina za N1 je govorio o parlamentarnim izborima rekavši kako je uvjeren da će SDP jačati anketu po anketu i biti realtivni pobjednici izbora

'Predviđali smo dva, a osvojili smo četiri mandata na europskim izborima, a na predsjedničkim izborima nismo cijepali glasove. Plenković ima problem skupljanja glasova za svoju stranku i mora smanjiti utjecaj Škore da bi ostvario relativnu pobjedu i nadmašio SDP, ali to se neće dogodit', rekao je za N1 televiziju .

Na pitanje može li Most biti sugovornik nakon izbora odgovorio je da mostovi kao mostovi povezuju dvije obale, desnu i još desniju i to će se dogoditi s Mostom, ako prijeđu izborni prag, ali sumnja da će im to uspjeti, možda samo u neretvanskom dijelu. Predviđa i nestanak HNS-a za koji kaže da su napravili veleizdaju jer je njih 15 bilo na koalicijskoj listi predvođenoj SDP-om i svi su otišli.

'Rad Stožera na početku je bio pozitivna priča i davao rejting HDZ-u koji ga je kasnije počeo koristiti i ljudi su to shvatili. Iznenadilo me da neki pripadnici medicinske struke tako lako odskliznu u politiku', komentirao je situaciju oko koronavirusa.