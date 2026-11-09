Sarajevo među najzagađenijima na svijetu: Podatak o Zagrebu mogao bi vas iznenaditi

Zagreb je istodobno bio na 49. mjestu među gradovima i u tzv. žutoj zoni koja označava umjerenu kvalitetu zraka s indeksom 49.

Na vrhu popisa je pakistanski Lahore u kojemu je oznaka kvalitete zraka bila u tzv. smeđoj zoni koja opisuje opasan zrak s indeksom onečišćenja većim od 600 dok je Sarajevo imalo crvenu oznaku nezdravog zraka s indeksom 163 što je taj grad dovelo na peto mjesto ovog popisa.

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH od sredine prošlog tjedna upozorava na postupno pogoršanje kvalitete zraka što je već godinama uobičajena situacija u gradskim središtima u BiH.

Najveći uzrok onečišćenja su sitne čestice prašine oznake PM 2,5 koje mogu duboko prodrijeti u dišni sustav i prouzročiti ozbiljne zdravstvene poteškoće.

U nedjelju je koncentracija tih čestica u Sarajevu bila na razini od 112 mikrograma po četvornom metru što se kategorizira kao vrlo zagađeni zrak.

Uz činjenicu da je u kotlini gdje je u zimskim mjesecima slab protok zraka, onečišćenju zraka u Sarajevu doprinosi veliki broj starih automobila na prometnicama te više od 43 tisuće registriranih ložišta koja koriste kruta goriva koja su često loše kvalitete i pri izgaranju emitiraju znatne količine štetnih tvari.