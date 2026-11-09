Sarajevo među najzagađenijima na svijetu: Podatak o Zagrebu mogao bi vas iznenaditi

Glavni grad Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je bio među prvih pet gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu, proistječe iz podataka objavljenih na švicarskoj mrežnoj stranici AirQuality koja prikuplja i analizira podatke s mjernih postaja u gradskim središtima gotovo svih država.
Na vrhu popisa je pakistanski Lahore u kojemu je oznaka kvalitete zraka bila u tzv. smeđoj zoni koja opisuje opasan zrak s indeksom onečišćenja većim od 600 dok je Sarajevo imalo crvenu oznaku nezdravog zraka s indeksom 163 što je taj grad dovelo na peto mjesto ovog popisa.
Zagreb je istodobno bio na 49. mjestu među gradovima i u tzv. žutoj zoni koja označava umjerenu kvalitetu zraka s indeksom 49.
Hidrometeorološki zavod Federacije BiH od sredine prošlog tjedna upozorava na postupno pogoršanje kvalitete zraka što je već godinama uobičajena situacija u gradskim središtima u BiH.
Najveći uzrok onečišćenja su sitne čestice prašine oznake PM 2,5 koje mogu duboko prodrijeti u dišni sustav i prouzročiti ozbiljne zdravstvene poteškoće.
U nedjelju je koncentracija tih čestica u Sarajevu bila na razini od 112 mikrograma po četvornom metru što se kategorizira kao vrlo zagađeni zrak.
Uz činjenicu da je u kotlini gdje je u zimskim mjesecima slab protok zraka, onečišćenju zraka u Sarajevu doprinosi veliki broj starih automobila na prometnicama te više od 43 tisuće registriranih ložišta koja koriste kruta goriva koja su često loše kvalitete i pri izgaranju emitiraju znatne količine štetnih tvari.