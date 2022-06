Sanader 'odbrusio' Ahmetović: SDP-ova komesarka koja očito zna kako je vladao SDP, misli da i drugi tako funkcioniraju

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader poručio je Mireli Ahmetović nakon što je ona prozvala vladajuću stranku za korupciju da je nervozna jer je smetaju uspjesi hrvatske Vlade i premijera Andreja Plenkovića koji su dobili potporu kod nove energetske karte Europe

Očito se radi o tome da Ahmetović više smeta što će Hrvatska postati novo energetsko čvorište za srednji dio Europe, rekao je Sanader novinarima tijekom sjednice stranačkih tijela, dodavši da je ona pričala da će se baciti pod bager, ako se LNG na Krku otvori.

Smatra da je do danas ostalo nerazjašnjeno za čije je interese ona to tada govorila te da je jako boli to što je Hrvatskoj na zadnjem zasjedanju Komisije EU dana potpora da proširenjem LNG terminala na Krku postane za ovaj dio Europe novo energetsko čvorište.