Sanader: Ja sam iscrpljen, na kraju ću pobijediti, ali činjenica je da sve to predugo traje...

Na pripremnom ročištu bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Hypo u četvrtak nije određen datum početka novog suđenja, a nekada najmoćniji hrvatski političar suočen s nizom korupcijskih optužbi ponovio je kako je uvjeren da će na kraju "dokazati svoju nevinost"

U slučaju Hypo Sanader je ranije pravomoćno osuđen za ratno profiterstvo, jer je sredinom 90-ih kao zamjenik ministra vanjskih poslova primio proviziju od austrijske Hypo banke koja je Hrvatskoj ratnih godina dala kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. No, pravomoćnu presudu je 2014. ukinuo Ustavni sud i zatražio novo suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu.

U izjavi novinarima ispred suda Sanader je kazao kako njegovi postupci traju predugo, jer je kazneni progon počeo još koncem 2010.

"Činjenica je da su postupci razdvajani. Ako imate više kaznenih djela koja vam se stavljaju na teret a vode se pred jednim sudom... onda bi logično to trebalo spojiti u jedan postupak jer se radi o sličnim kaznenim djelima. U mom slučaju se radi suprotno, oni se razdvajaju. Ovdje smo imali slučaj da je na početku prije sedam godina ovaj slučaj Hypo bio spojen s Ina-Mol. Nakon što je Ustavni sud uknuo te odluke i vratio na Županijski sud, Državno odvjetništvo se žalilo i sada je postupak ponovno i ja se pitam čemu to. Ja sam iscrpljen, držim se i na kraju ću pobijediti, ali je činjenica da sve to predugo traje", kazao je Sanader.