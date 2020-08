Samo petina članova koja je platila članarinu može glasovati u SDP-u

Na izborima u rujnu kada će SDP birati kompletno novo stranačko vodstvo samo će petina članova stranke imati pravo glasa i odlučivati o ljudima koji će u idućem mandatu najveću oporbenu stranku osoviti na noge, ili je prepustiti konačnom potonuću, piše u utorak Jutarnji list

"To je, na žalost, tako. Glasati mogu oni koji imaju plaćenu članarinu. Doista je oko 6000 ljudi s plaćenom članarinom unatrag šest mjeseci i zato smo donijeli odluku da se do 17. 8. može podmiriti članarina. Baza članstva se zaključila na zadnjem Glavnom odboru, a do 17. kolovoza će se podvući crta pod to tko može glasati na izborima" kaže v.d. predsjednik SDP-a Zlatko Komadina, donosi Jutarnji list.