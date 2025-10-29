američka odluka

Dodik nakon ukidanja sankcija: 'Hvala Trumpu, ispravljena je velika nepravda!'

29.10.2025 u 18:19

Milorad Dodik
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se danas nakon što su mu ukinute američke sankcije.

Dodik je u objavi na društvenim mrežama zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovim suradnicima što su, kako tvrdi, 'ispravili veliku nepravdu nanesenu Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim obiteljima', a koju su, kako navodi, 'stvorile Obamina i Bidenova administracija'.

'Odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe. Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Christian Schmidt - nered koji se sada mora počistiti', naveo je Dodik.

Dodao je da 'onima koji su ovih godina likovali i vjerovali u tuđe laži može oprostiti sve, osim godina koje su izgubili zato što su vjerovali da će Republika Srpska pasti'.

'Danas je jasno - nikada neće pasti', poručio je Dodik.

