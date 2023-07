Amerikanci tvrde da ulazak Švedske u NATO nema veze s pristupanjem Turske u EU

Prvo, Sjedinjene Države niz godina podupiru težnje Turske za članstvom u EU i nastavljamo to činiti", rekao je glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller u Washingtonu uoči summita NATO-a u utorak u Litvi.

"To nije odluka za Sjedinjene Države, to je odluka za Europsku uniju i u konačnici, to je stvar između Europske unije i Turske. Međutim, ne vjerujemo da bi to trebala biti prepreka za pristupanje Švedske NATO-u. "