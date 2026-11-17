Njemačka i Velika Britanija u utorak su odbacile kritike šefa Pentagona za politiku Elbridgea Colbyja da su ukrajinski duboki udari na rusku naftnu infrastrukturu i komercijalna skladišta bili neučinkoviti i da su riskirali jačanje ruske odlučnosti.

Sukob je otkrio sve veći jaz između Washingtona i njegovih europskih saveznika oko toga kako bi Ukrajina trebala voditi rat, čak i uz činjenicu da su se Europa i Kanada uključile u financiranje opskrbe oružjem nakon što su SAD prestale to činiti pod predsjednikom Donaldom Trumpom. Na pitanje dijeli li Colbyjev stav, njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je da je "kritiziranje takvih udara u Rusiji radi uništavanja strateških vojnih i vojno korištenih ciljeva" "prilično glupa stvar". "Umjesto da to kritiziramo, radije bismo trebali kritizirati i razgovarati o terorističkim udarima svake noći i svakog dana na ... energetsku, vodnu i toplinsku infrastrukturu u Ukrajini. Ovo je vrsta terorizma", rekao je Pistorius.

Degradacija Putinovog ratnog stroja Britanski ministar obrane Wes Streeting zauzeo je isti stav, rekavši da su ti napadi "pomogli degradirati Putinov ratni stroj, kupujući vrijeme i spašavajući živote". Govoreći u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, Colby je usporedio ukrajinsku kampanju dubokih udara sa spektaklom. "Dok se javna rasprava usredotočuje na spektakl dubokih udara osmišljenih da nanesu bol ruskom stanovništvu, naša je procjena da takvi udari nisu bili učinkoviti u okončanju rata, niti doprinose ublažavanju ruskog napretka na prvoj crti bojišnice", rekao je. Colby se obratio sastanku takozvane Ramstein grupe ukrajinskih vojnih pristaša na kojem su raspravljali o tome kako opskrbiti Kijev s više oružja uoči oštre zime, dok Rusija pojačava zračne napade na civilnu infrastrukturu.