Francuska je potvrdila prisutnost svojih vojnika na ukrajinskom teritoriju, ali tvrdi da oni ne sudjeluju u borbama protiv ruskih snaga. Njihova je zadaća obuka ukrajinskih vojnika i popravak vojne opreme, a nalaze se daleko od bojišnice. Moskva, međutim, takvu misiju smatra izravnim sudjelovanjem u ratu te upozorava da francuski vojnici mogu postati legitimne mete ruske vojske
Francuska dužnosnica Alice Rufo potvrdila je da se pripadnici francuskih oružanih snaga nalaze u Ukrajini, čime je Pariz službeno priznao prisutnost svojeg vojnog osoblja u zemlji koja se već gotovo pet godina brani od ruske invazije.
Kako prenosi francuski Le Figaro, Rufo je objasnila da je riječ o vrlo ograničenoj i povremenoj misiji, čiji je cilj pružanje tehničke i instruktorske pomoći ukrajinskim snagama. Francuski vojnici, naglasila je, ne sudjeluju u borbenim operacijama.
'Apsurdno je tvrditi da sudjeluju u ratu'
Prema riječima francuske dužnosnice, pripadnici vojske nalaze se vrlo daleko od prve crte bojišnice. Njihove aktivnosti ograničene su na obuku ukrajinskog osoblja i održavanje te popravak vojne opreme.
Rufo je odbacila tvrdnje da takva prisutnost predstavlja izravno francusko vojno uključivanje u sukob.
Zbog ograničene prirode misije francuski parlament nije bio unaprijed obaviješten o raspoređivanju vojnika, objasnila je.
Francuski vojnici u Ukrajini još od ljeta
Francuski javni radio RFI objavio je 16. studenoga da se francuski vojnici nalaze u Ukrajini najmanje od ljeta 2026. godine.
Prema istraživanju francuskih novinara, riječ je o misiji koja se provodila bez javne objave. RFI navodi da francuski vojnici nisu sudjelovali u borbama, nego su se bavili obukom ukrajinskih snaga i popravcima opreme.
Moskva: To je izravno sudjelovanje u ratu
Rusija je oštro reagirala na informacije o francuskoj vojnoj misiji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ustvrdio je da takva prisutnost više ne predstavlja samo potporu Ukrajini.
'To više nije pomoć Ukrajini, nego izravno sudjelovanje u ratu', poručio je Lavrov.
Još izravnije upozorenje stiglo je od glasnogovornice ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove.
'Pariz mora shvatiti da će ti vojnici postati legitimne mete ruske vojske', izjavila je.