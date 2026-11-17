Francuska je potvrdila prisutnost svojih vojnika na ukrajinskom teritoriju, ali tvrdi da oni ne sudjeluju u borbama protiv ruskih snaga. Njihova je zadaća obuka ukrajinskih vojnika i popravak vojne opreme, a nalaze se daleko od bojišnice. Moskva, međutim, takvu misiju smatra izravnim sudjelovanjem u ratu te upozorava da francuski vojnici mogu postati legitimne mete ruske vojske

Francuska dužnosnica Alice Rufo potvrdila je da se pripadnici francuskih oružanih snaga nalaze u Ukrajini, čime je Pariz službeno priznao prisutnost svojeg vojnog osoblja u zemlji koja se već gotovo pet godina brani od ruske invazije. Kako prenosi francuski Le Figaro, Rufo je objasnila da je riječ o vrlo ograničenoj i povremenoj misiji, čiji je cilj pružanje tehničke i instruktorske pomoći ukrajinskim snagama. Francuski vojnici, naglasila je, ne sudjeluju u borbenim operacijama.

'Apsurdno je tvrditi da sudjeluju u ratu' Prema riječima francuske dužnosnice, pripadnici vojske nalaze se vrlo daleko od prve crte bojišnice. Njihove aktivnosti ograničene su na obuku ukrajinskog osoblja i održavanje te popravak vojne opreme. Rufo je odbacila tvrdnje da takva prisutnost predstavlja izravno francusko vojno uključivanje u sukob. Zbog ograničene prirode misije francuski parlament nije bio unaprijed obaviješten o raspoređivanju vojnika, objasnila je. Francuski vojnici u Ukrajini još od ljeta Francuski javni radio RFI objavio je 16. studenoga da se francuski vojnici nalaze u Ukrajini najmanje od ljeta 2026. godine. Prema istraživanju francuskih novinara, riječ je o misiji koja se provodila bez javne objave. RFI navodi da francuski vojnici nisu sudjelovali u borbama, nego su se bavili obukom ukrajinskih snaga i popravcima opreme.

Francuska vojska na vježbi Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT







+6 Francuska vojska na vježbi Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT