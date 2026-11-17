Posada tankera za ukapljeni naftni plin (LPG) "Tara Gas", koji plovi pod panamskom zastavom, napustila je brod kod obale grada Khasaba u Omanu, objavili su izvori.

Oman je evakuirao 24 člana posade s broda "Tara Gas" oko dvije nautičke milje od poluotoka Musandam nakon što je na brodu izbio požar, izvijestio je u utorak omanski Centar za pomorsku sigurnost.

Dodatni detalji o plovilu, uzroku požara i eventualnim ozljedama posade zasad nisu poznati. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je "Tara Gas" napadnut 16. studenoga te dodalo da su dva od 24 indijska člana posade hospitalizirana u lučkome gradu Khasabu, koji se nalazi u pokrajini Musandam.