Posada tankera za prijevoz ukapljenog naftnog plina u utorak je napustila brod nakon što je plovilo pogođeno projektilom za vrijeme plovidbe Hormuškim tjesnacem, izvijestili su izvori iz područja pomorske sigurnosti.
Posada tankera za ukapljeni naftni plin (LPG) "Tara Gas", koji plovi pod panamskom zastavom, napustila je brod kod obale grada Khasaba u Omanu, objavili su izvori.
Oman je evakuirao 24 člana posade s broda "Tara Gas" oko dvije nautičke milje od poluotoka Musandam nakon što je na brodu izbio požar, izvijestio je u utorak omanski Centar za pomorsku sigurnost.
Dodatni detalji o plovilu, uzroku požara i eventualnim ozljedama posade zasad nisu poznati. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je "Tara Gas" napadnut 16. studenoga te dodalo da su dva od 24 indijska člana posade hospitalizirana u lučkome gradu Khasabu, koji se nalazi u pokrajini Musandam.
Učestali napadi u regiji
Tara Gas, velik brod za prijevoz ukapljenog plina (VLGC), prevozio je 25 članova posade, među njima i 24 indijska državljanina, kada je prijavljen incident.
"Učestali napadi na brodove u ovoj regiji duboko zabrinjavaju i predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti civilnih pomoraca", kaže se u priopćenju ministarstva objavljenom u utorak.
Vlasnik broda, tvrtka "Global Gas" sa sjedištem na Maršalovim Otocima, nije bio dostupan za komentar.
Prema podacima o praćenju brodova na platformi MarineTraffic, plovilo je posljednji put dojavilo svoju poziciju 26. rujna blizu obala Omana.
Ranije u utorak, agencija UKMTO, povezana s britanskom ratnom mornaricom, izvijestila je da se posada jednog tankera, koji je plovio Hormuškim tjesnacem vodi kao nestala nakon što je brod drugi put napadnut sjeverno od Khasaba. Nije objavljeno više pojedinosti.
Posljednjih je tjedana evidentiran porast broja napada u tome pomorskom području, što svako putovanje čini sve opasnijim.