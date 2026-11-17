Ruska vojska prvi je put objavila snimku lansiranja krstarećeg projektila Dan-T, poznatog i kao S8000 Banderol, s kopnenog lansera. Dosad je javnosti bilo poznato njegovo lansiranje iz borbenih helikoptera, no nova mogućnost mogla bi znatno otežati posao ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Stručnjaci upozoravaju da bi Rusija na taj način mogla izvoditi iznenadne i masovnije napade, iako još nema potvrde da je takvo oružje korišteno protiv Ukrajine
Tijekom vojnih vježbi Centar 2026. ruske snage demonstrirale su novu mogućnost uporabe svojeg krstarećeg projektila Dan-T, odnosno S8000 Banderol.
Kako piše ukrajinski vojni portal Defence Express, riječ je o prvom javno objavljenom videu koji prikazuje lansiranje tog projektila s kopnene platforme.
Dosad su bile dostupne samo snimke lansiranja iz ruskih borbenih helikoptera Mi-28NM.
Iako se već neko vrijeme znalo da Banderol može biti lansiran i sa zemlje, ruska vojska tu sposobnost dosad nije javno demonstrirala.
Lanser je prvi put prikazan Putinu
Kopneni lanser za projektile Dan-T prvi se put pojavio na vojnoj izložbi koju je u rujnu 2025. posjetio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Nakon toga neko vrijeme nije bio prikazivan javnosti, ali se posljednjih mjeseci ponovno pojavljivao na ruskim vojnim izložbama. Sada je objavljena i snimka njegova djelovanja.
Na fotografijama se vidi da je projektil opremljen relativno dugim raketnim potisnikom na kruto gorivo, postavljenim s njegove donje strane.
Njegova je zadaća ubrzati projektil nakon lansiranja i podići ga na visinu potrebnu za nastavak leta.
Zašto je lansiranje sa zemlje opasnije?
Iako kopneno lansiranje ima određene nedostatke, analitičari Defence Expressa upozoravaju da bi takav način uporabe mogao predstavljati veću prijetnju Ukrajini.
Naime, kada se projektil lansira iz helikoptera ili bespilotne letjelice, ukrajinska protuzračna obrana može unaprijed uočiti zrakoplov koji se priprema za napad.
Ruski helikopteri Mi-28NM i bespilotne letjelice Orion pritom moraju djelovati na određenoj visini i održavati sigurnu udaljenost od bojišnice. To ukrajinskim snagama daje dodatno vrijeme za pripremu obrane.
Kod kopnenog lansiranja situacija je drukčija. Pripreme su znatno teže uočljive, a projektil se može lansirati s položaja koji se nalazi bliže cilju. Zbog toga bi vrijeme između otkrivanja prijetnje i mogućeg udara moglo biti kraće.
Mogućnost masovnijih napada
Još jedna važna prednost kopnenih lansera jest njihova cijena. Rusija raspolaže ograničenim brojem helikoptera Mi-28NM i bespilotnih letjelica Orion koje može koristiti za takve operacije.
Kopneni lanseri znatno su jeftiniji od zrakoplovnih platformi, što otvara mogućnost njihove proizvodnje u većem broju.
Ako bi Rusija rasporedila veći broj takvih sustava, mogla bi istodobno lansirati više projektila i time dodatno opteretiti ukrajinsku protuzračnu obranu.
Nova mogućnost ima i nedostatak
Kopneno lansiranje ipak ne donosi samo prednosti. Za razliku od projektila koji se ispaljuje iz helikoptera, Dan-T lansiran sa zemlje mora potrošiti više energije kako bi dosegnuo potrebnu brzinu i visinu. Zbog toga se njegov maksimalni domet smanjuje.
Ipak, prema procjeni Defence Expressa, mogućnost prikrivenijeg lansiranja i izvođenja većeg broja napada mogla bi nadmašiti taj nedostatak.