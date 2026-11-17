Iako se već neko vrijeme znalo da Banderol može biti lansiran i sa zemlje, ruska vojska tu sposobnost dosad nije javno demonstrirala.

Dosad su bile dostupne samo snimke lansiranja iz ruskih borbenih helikoptera Mi-28NM.

Kako piše ukrajinski vojni portal Defence Express , riječ je o prvom javno objavljenom videu koji prikazuje lansiranje tog projektila s kopnene platforme.

Lanser je prvi put prikazan Putinu

Kopneni lanser za projektile Dan-T prvi se put pojavio na vojnoj izložbi koju je u rujnu 2025. posjetio ruski predsjednik Vladimir Putin.

Nakon toga neko vrijeme nije bio prikazivan javnosti, ali se posljednjih mjeseci ponovno pojavljivao na ruskim vojnim izložbama. Sada je objavljena i snimka njegova djelovanja.

Na fotografijama se vidi da je projektil opremljen relativno dugim raketnim potisnikom na kruto gorivo, postavljenim s njegove donje strane.

Njegova je zadaća ubrzati projektil nakon lansiranja i podići ga na visinu potrebnu za nastavak leta.

Zašto je lansiranje sa zemlje opasnije?

Iako kopneno lansiranje ima određene nedostatke, analitičari Defence Expressa upozoravaju da bi takav način uporabe mogao predstavljati veću prijetnju Ukrajini.

Naime, kada se projektil lansira iz helikoptera ili bespilotne letjelice, ukrajinska protuzračna obrana može unaprijed uočiti zrakoplov koji se priprema za napad.