Njemačka poziva druge zemlje, pogotovo velika gospodarstva u usponu, da više pridonesu međunarodnim naporima za pomoć siromašnijim državama u borbi protiv klimatskih promjena i suočavanju s njihovim posljedicama, iako se javno financiranje tih aktivnosti u samoj Njemačkoj smanjuje.
"Očekujemo da snažna gospodarstva u usponu pokažu solidarnost i više pridonose", rekao je ministar okoliša Carsten Schneider na godišnjoj UN-ovoj klimatskoj konferenciji u utorak.
On nije imenovao ni jednu zemlju poimence. Njemačka je ranije među ostalima pozivala Kinu i bogate zemlje Zaljeva da povećaju svoj doprinos.
Schneider je rekao da će Njemačka nastaviti davati svoj „pravedan doprinos” međunarodnom financiranju borbe protiv klimatskih promjena. Njemačka je 2025. za tu svrhu izdvojila oko 11 milijardi eura, rekao je.
Međutim, u iznos koji je naveo uključeni su i zajmovi te privatna ulaganja mobilizirana za tu svrhu, koji su, prema podacima Ministarstva okoliša, iznosili 6,1 milijardu eura, ističe agencija dpa.
Izravno financiranje iz državnog proračuna bilo je znatno manje. Prema podacima njemačke vlade, za međunarodno financiranje borbe protiv klimatskih promjena iz proračuna je 2025. izdvojeno 4,7 milijardi eura, što je znatno manje od 6,1 milijarde eura izdvojenih godinu ranije i manje od vlastitog godišnjeg cilja od šest milijardi eura.
U skladu s Pariškim sporazumom, razvijene zemlje obvezale su se pomagati siromašnijim državama u smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi posljedicama klimatskih promjena.