"Očekujemo da snažna gospodarstva u usponu pokažu solidarnost i više pridonose", rekao je ministar okoliša Carsten Schneider na godišnjoj UN-ovoj klimatskoj konferenciji u utorak.

On nije imenovao ni jednu zemlju poimence. Njemačka je ranije među ostalima pozivala Kinu i bogate zemlje Zaljeva da povećaju svoj doprinos.

Schneider je rekao da će Njemačka nastaviti davati svoj „pravedan doprinos” međunarodnom financiranju borbe protiv klimatskih promjena. Njemačka je 2025. za tu svrhu izdvojila oko 11 milijardi eura, rekao je.