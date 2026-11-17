Tisuće ljudi prosvjedovale su u utorak u Bratislavi protiv narušavanja vladavine prava i protiv veza vlade slovačkog premijera Roberta Fica s Kremljem, izvijestio je AFP.

Okupljanje koje je organizirala glavna oporbena stranka Progresivna Slovačka (PS) održano je kako bi se obilježila obljetnica Baršunaste revolucije iz 1989., kojom je srušen komunizam u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Češka i Slovačka potom su se mirno razdvojile 1993. godine. Progresivna Slovačka objavila je da je na prosvjedu u utorak sudjelovalo oko 25.000 ljudi. „Postoji određena skupina političara koja želi ograničiti slobodu i ulijevati strah ljudima”, rekao je 22-godišnji student medicine Julius Tobias Kolesar.

'Izdaja naroda' Time je aludirao na poteze vlade kojima nastoji ojačati kontrolu nad medijima i kulturom te ograničiti prava LGBT+ osoba u Slovačkoj, zemlji s 5,4 milijuna stanovnika. Prosvjednici su također osudili pokušaje Roberta Fica da ojača veze s Kremljem unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, a posebno su kritizirali listopadski posjet ministra vanjskih poslova Juraja Blanara Moskvi, gdje je sudjelovao na sastanku rusko-slovačkog međuvladinog povjerenstva. „To je zapanjujuće. To je izdaja naroda, činjenica da pregovaraju s njima (Rusima)”, rekao je Igor Vico, umirovljeni liječnik koji kaže da i u 74. godini nastavlja raditi. „Neka spakiraju svoje stvari i odu!”, poručio je.