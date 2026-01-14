trumpova administracija

SAD idući tjedan obustavlja obradu viza za 75 zemalja

V. B./Hina

14.01.2026 u 17:04

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Trumpova administracija obustavlja obradu svih viza za posjetitelje iz 75 zemalja počevši od 21. siječnja, izvijestio je u srijedu Fox News, pozivajući se na dopis američkog State Departmenta

Prema izvješću među pogođenim zemljama su Somalija, Rusija, Iran, Afganistan, Brazil, Nigerija i Tajland.

Fox News je izvijestio kako se dopisom američkim veleposlanstvima nalaže da odbiju vize u skladu s postojećim zakonom dok State Departmet analizira postojeća pravila.

Obustava obrade viza uklapa se u strogu imigracijsku politiku koju od stupanja na dužnost u siječnju prošle godine provodi republikanski američki predsjednik Donald Trump.

U studenom se Trump zakleo da će "trajno zaustaviti" migracije iz svih "zemalja trećeg svijeta" nakon što je afganistanski državljanin pucao iz vatrenog oružja blizu Bijele kuće i ubio pripadnika Nacionalne garde.

Mnogi afganistanski državljani koji su podnijeli zahtjeve za azilom u SAD godine 2021. dobili su posebne imigrantske vize namijenjene onima koji su radili uz američku vojsku tijekom njezina 20-godišnjeg rata.

