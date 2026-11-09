DRŽAVNI TAJNIK

Odlazi li Marco Rubio iz Bijele kuće? Trump otkrio što očekuje

I.K./Hina

09.11.2026 u 07:15

Marco Rubio, Donald Trump
Marco Rubio, Donald Trump Izvor: EPA / Autor: FRANCIS CHUNG / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump, izrazio je u ponedjeljak uvjerenje da će Marco Rubio ostati na dužnosti državnog tajnika.

Na pitanje o Rubiovoj budućnosti u administraciji postavljeno tijekom intervjua za emisiju 60 Minutes na televiziji CBS, Trump je rekao kako očekuje da će bivši senator s Floride zadržati tu ulogu.

"Mislim da hoće", rekao je Trump ne iznoseći detalje, nakon što je upitan hoće li Rubio ostati.

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio prošli tjedan je u intervjuu za The New York Times demantirao izvješća da razmišlja o napuštanju vlade Donalda Trumpa nakon poraza republikanaca na međuizborima.

"Oduvijek mi je bila namjera" raditi za predsjednika Donalda Trumpa do kraja mandata, rekao je Rubio za njujorški list.

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Rubija smatraju potencijalnim izborom republikanaca na predsjedničkim izborima 2028. godine. Samo nekoliko dana prije međuizbora 3. studenoga, pojavio se uz Donalda Trumpa, kratko govoreći na skupu.

No u intervjuu za New York Times Rubio nije odgovorio na pitanja o svojoj političkoj budućnosti, navodeći da "više neće govoriti o 2028."

Upitan o člancima o njegovu navodnom izlasku iz vlade, odgovorio je da "iskreno, ne zna odakle su došle te informacije".

Prema Bloombergu, Marco Rubio razmišlja o napuštanju vlade, ali još nije donio odluku.

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