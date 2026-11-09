Odlazi li Marco Rubio iz Bijele kuće? Trump otkrio što očekuje

Američki predsjednik Donald Trump, izrazio je u ponedjeljak uvjerenje da će Marco Rubio ostati na dužnosti državnog tajnika.
Na pitanje o Rubiovoj budućnosti u administraciji postavljeno tijekom intervjua za emisiju 60 Minutes na televiziji CBS, Trump je rekao kako očekuje da će bivši senator s Floride zadržati tu ulogu.
"Mislim da hoće", rekao je Trump ne iznoseći detalje, nakon što je upitan hoće li Rubio ostati.
Državni tajnik SAD-a Marco Rubio prošli tjedan je u intervjuu za The New York Times demantirao izvješća da razmišlja o napuštanju vlade Donalda Trumpa nakon poraza republikanaca na međuizborima.
"Oduvijek mi je bila namjera" raditi za predsjednika Donalda Trumpa do kraja mandata, rekao je Rubio za njujorški list.
Budući predsjednik?
Rubija smatraju potencijalnim izborom republikanaca na predsjedničkim izborima 2028. godine. Samo nekoliko dana prije međuizbora 3. studenoga, pojavio se uz Donalda Trumpa, kratko govoreći na skupu.
No u intervjuu za New York Times Rubio nije odgovorio na pitanja o svojoj političkoj budućnosti, navodeći da "više neće govoriti o 2028."
Upitan o člancima o njegovu navodnom izlasku iz vlade, odgovorio je da "iskreno, ne zna odakle su došle te informacije".
Prema Bloombergu, Marco Rubio razmišlja o napuštanju vlade, ali još nije donio odluku.