Odlazi li Marco Rubio iz Bijele kuće? Trump otkrio što očekuje

Na pitanje o Rubiovoj budućnosti u administraciji postavljeno tijekom intervjua za emisiju 60 Minutes na televiziji CBS, Trump je rekao kako očekuje da će bivši senator s Floride zadržati tu ulogu.

"Mislim da hoće", rekao je Trump ne iznoseći detalje, nakon što je upitan hoće li Rubio ostati.

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio prošli tjedan je u intervjuu za The New York Times demantirao izvješća da razmišlja o napuštanju vlade Donalda Trumpa nakon poraza republikanaca na međuizborima.

"Oduvijek mi je bila namjera" raditi za predsjednika Donalda Trumpa do kraja mandata, rekao je Rubio za njujorški list.