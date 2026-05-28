NA CIPRU

Grlić Radman još jednom osudio rusku agresiju na Ukrajinu: Ovo je poručio europskim kolegama

I.K./Hina

28.05.2026 u 16:45

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u četvrtak je na Cipru ponovio snažnu osudu ruske agresije na Ukrajinu i naglasio važnost nastavka sveobuhvatne europske potpore toj zemlji, te istaknuo značaj proširenja EU-a utemeljenog na zaslugama, priopćio je MVEP.

Grlić Radman na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u ciparskom Limasolu "istaknuo je važnost integriranog europskog pristupa sigurnosti koji povezuje obranu, energetiku, gospodarstvo, zaštitu vanjskih granica, kritičnu infrastrukturu i otpornost društva, uz punu komplementarnost s NATO-om", stoji u priopćenju.

"Ponovio je snažnu osudu ruske agresije na Ukrajinu te naglasio važnost nastavka sveobuhvatne europske potpore Ukrajini, uključujući jačanje njezine obrambene otpornosti", dodaje se.

Važnost proširenja

Ministar je istaknuo i "važnost proširenja temeljenog na zaslugama kao geopolitičkog instrumenta Europske unije."

U priopćenju se dodaje da su ministri razgovarali o aktualnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima, s naglaskom na Bliski istok i širu regiju, energetsku i infrastrukturnu sigurnost, migracije, gospodarsku otpornost te jačanje europskih obrambenih sposobnosti. U raspravi su, na poziv visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas, sudjelovali i ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanyam Jaishankar te ministar vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije princ Faisal bin Farhan Al Saud.

