Sabor usvojio zakon protiv SLAPP tužbi, oporba zabrinuta oko jedne stvari

Zakonom o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje u nacionalno se zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika, civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno tzv. SLAPP tužbi.

Anita Curiš Krok (Klub SDP-a) kazala je u srijedu kako se njezina stranka ne slaže sa SLAPP tužbama koje su usmjerene na financijsko iscrpljivanje i autocenzuru novinara i nakladnika. Dodala je da to nije samo bitno za neovisni rad novinara nego i za organizacije civilnog društva te sve osobe uključene u javno djelovanje.

Upozorila je i da SLAPP tužba sama postaje kazna čak i kada tužitelj na kraju izgubi sudski postupak jer novinar godinama gubi vrijeme, novac i energiju na obranu a onda u konačnici sve rezultira autocenzurom kako bi se izbjegle nove tužbe.

"To je onda na kraju propast demokracije jer bez istraživačkih tekstova o aferama većina njih bi vjerojatno ostala neistražena", kazala je.

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I Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) upozorava da je SLAPP tužba "oružje koje pobjeđuje i onda kada izgubi", jer sama borba iscrpljuje, plaši i ušutkava.

"SLAPP tužbe su zapravo manifestacija moći onih koji imaju novac, utjecaj i onih koji na najrazličitije načine mogu mijenjati, ušutkivati i ograničavati našu javnu sferu kao prostor demokratskog djelovanja", rekao je.

Naveo je i kako podaci pokazuju da više od 60 posto novinara u Hrvatskoj radi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima i nisu u mogućnosti da svojim istraživanjima dovedu u pitanje utjecaj, program ili projekt nekoga od moćnika. "To je cenzura koja ne treba dekret, ona nastaje sama po sebi iz straha za vlastitu prekarnu egzistenciju", poručio je.

Pupovac je upozorio i da su kazneni postupci isključeni iz Direktive EU i predloženog zakona iako se i oni koriste kao instrumenti pritiska i ušutkivanja. Stoga je pozvao nadležno ministarstvo i Vladu da potraže načina kako i na koji način da ograniči i taj aspekt upotrebe moći prema onima koji ju nemaju.