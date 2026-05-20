ZBOG NEUSKLAĐENOSTI

Sabor u srijedu glasa o Zakonu o odvjetništvu, mijenjalo bi se nekoliko stvari

I.H./Hina

20.05.2026 u 05:02

Sabor, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu koje će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicma u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva

Zakon o odvjetništvu mijenja se zbog neusklađenosti s direktivama Europskog parlamenta koje je u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Naime, važeći zakon ne predviđa mogućnost da europska odvjetnička društva osnivaju svoja društva kćeri u Hrvatskoj. Osim toga, on zabranjuje odvjetnicima da budu članovi više od jednog odvjetničkog društva ili da obavljaju samostalnu djelatnost, a istodobno budu članovi odvjetničkog društva.

Zbog toga se u Zakonu o odvjetništvu briše stavka koja propisuje da odvjetnik može ''obavljati odvjetničku službu samo u jednom od organizacijskih oblika obavljanja odvjetništva''.

Zakonom je propisano i da odvjetničko društvo može osnovati drugo odvjetničko društvo, no primjena ove odredbe u praksi je ograničena samo na odvjetnička društva upisana u upisnik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Radi otklona neusklađenosti, dodaje se posebna odredba koja će izričito propisati da odvjetnička društva iz države članice Europske unije mogu u Hrvatskoj osnivati druga odvjetnička društva te da se na tako osnovana odvjetnička društva na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o odvjetništvu.

Sabor, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Izmjenama i dopunama također se propisuje da se dio odvjetničke vježbe, nakon položenog pravosudnog ispita, može obaviti kod odvjetnika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije, ukoliko je upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore i ako se poslovi koji se obavljaju u sklopu navedene vježbe odnose na pravo Republike Hrvatske.

Nakon toga, na dnevnom je redu Godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2025.godinu.

U prošloj je godini, navodi se među inim u izvješću, nastavljena suradnja s predstavnicima svih razina vlasti Hrvata u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na zaštitu prava i interesa Hrvata te očuvanje njihove jednakopravnosti. Uz to, pružena je potpora brojnim organizacijama i udrugama Hrvata u BiH u obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i drugim projektima.

Ojačana je suradnja sa zajednicama i predstavnicima udruga hrvatske nacionalne manjine i u drugim susjednim državama, a odnosi s hrvatskim iseljeništvom dodatno su intenzivirani učestalijim susretima i okupljanjima - od Austrije, Italije, Njemačke, Norveške do Kanade, SAD-a i Brazila, ističe se u izvješću za 2025. godinu.

