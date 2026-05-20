Sabor u srijedu glasa o Zakonu o odvjetništvu, mijenjalo bi se nekoliko stvari

Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu koje će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicma u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva

Zakon o odvjetništvu mijenja se zbog neusklađenosti s direktivama Europskog parlamenta koje je u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Naime, važeći zakon ne predviđa mogućnost da europska odvjetnička društva osnivaju svoja društva kćeri u Hrvatskoj. Osim toga, on zabranjuje odvjetnicima da budu članovi više od jednog odvjetničkog društva ili da obavljaju samostalnu djelatnost, a istodobno budu članovi odvjetničkog društva.

Zbog toga se u Zakonu o odvjetništvu briše stavka koja propisuje da odvjetnik može ''obavljati odvjetničku službu samo u jednom od organizacijskih oblika obavljanja odvjetništva''. Zakonom je propisano i da odvjetničko društvo može osnovati drugo odvjetničko društvo, no primjena ove odredbe u praksi je ograničena samo na odvjetnička društva upisana u upisnik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore. Radi otklona neusklađenosti, dodaje se posebna odredba koja će izričito propisati da odvjetnička društva iz države članice Europske unije mogu u Hrvatskoj osnivati druga odvjetnička društva te da se na tako osnovana odvjetnička društva na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o odvjetništvu.