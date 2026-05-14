Velika priznanja: Sabor dodijelio državne nagrade za znanost

U Hrvatskom saboru u četvrtak su svečano dodijeljene državne nagrade za znanost za 2024., dobilo ih je 27 znanstvenika, a uručio ih je predsjednik Sabora i Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost Gordan Jandroković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Tim priznanjima Hrvatska iskazuje poštovanje ljudima čiji rad nadilazi njihov osobni uspjeh i postaje trajna vrijednost za društvo u cjelini, rekao je predsjednik Sabora dodajući da je 27 priznanja koje su danas dobili znanstvenici za svoj rad u 2024. godini potvrda izvrsnosti, ali i predanosti jednom vrlo zahtjevnom životnom putu koji traži disciplinu, strpljenje i vjeru čak i onda kada rezultati nisu odmah vidljivi. Jandroković je istaknuo i kako se danas svijet mijenja iznimnom brzinom i postaje sve nesigurniji i nepredvidljiviji, pa znanje postaje najvažniji resurs svakog društva. „U takvom kontekstu nijedna država ne može graditi sigurnu i uspješnu budućnost bez snažnog oslonca na znanost, istraživanje i inovacije. Zato se ulaganje u znanost mora promatrati kao strateško ulaganje u budućnost. Ulaganje u znanost nije pitanje jednog mandata ni jedne proračunske godine. To je dugoročna odluka o tome kakvu Hrvatsku želimo ostaviti naraštajima koji dolaze”, naglasio je Jandroković.

Dodao je da danas izdvajanja za obrazovanje i znanost čine 12 posto državnog proračuna i 5 posto BDP-a te da se bilježi povijesni rast i kada su u pitanju ulaganja u istraživanje i razvoj. „Više od milijardu i 200 milijuna eura uloženo je u 2024. godini, čak 20 posto više nego godinu ranije”, istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora.

Ajduković: Raste postotak nagrađenih žena U ime svih nagrađenih govorila je dobitnica godišnje nagrade za životno djelo, profesorica emerita, Marina Ajduković koja je rekla kako nagrade za sve laureate predstavljaju veliku čast, ali i veliku odgovornost. Posebno se osvrnula na pitanje žena u znanosti i istaknula kako je prvih deset godina otkada se dodjeljuje nagrada nagrađeno manje od 10 posto žena, ali da je taj postotak ipak rastao i do 2024. iznosio 25 posto. Poruku je imala i za mlade znanstvenike ohrabrujući ih da ustraju na tom putu i da to čine upravo u Hrvatskoj jer „baviti se znanosti i živjeti u Hrvatskoj je lijepo, bez obzira na određene prepreke”, rekla je Ajduković. Fuchs: Znanost nikada nije bila više i bolje financirana nego zadnjih godina Kao izaslanik predsjednika Vlade nagrađenima se obratio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs koji je, među ostalim, rekao da je država u zadnje vrijeme poduzela koliko je to bilo moguće u podupiranju hrvatske znanosti i da se učinilo puno. „Znanost nikada nije bila više i bolje financirana nego zadnjih godina. 750 milijuna eura je direktno financiranje u znanstveno istraživački rad u Hrvatskoj. Pedeset milijuna eura kroz Zakladu za znanost...”, naveo je Fuchs ističući i programske ugovore vrijedne 3,3 milijarde eura.