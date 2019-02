Demetlika: Ne znam je li gore da predsjednica od danas do sutra mijenja svoje mišljenje ili ga uopće nema

Gotovo cijeli dan trebalo bi u Saboru potrajati izjašanjavanje o amandmanima na Zakon o privatizaciji Ine, a samo SDP je podnio njih 306. Međutim, prije izjašnjavanja o amandmanima zastupnici su jutros ipak iskoristili vrijeme za tzv. stanke

Među onima koji su zatražili minute za slobodan govor bio je i IDS-ov Tulio Demetlika, koji je progovorio o ponašanju predsjednice, odnosno njenoj najnovijoj izjavu i pozdravu 'za dom spremni'.

'Predsjednica je prije dvije godine jasno izrekla staav o ustaškom pozdravu 'za dom spremni' tako što je rekla da je to stari hrvatski pozdrav. Predsjednica je tada tako govorila jer je vjerojatno smatrala da joj to u tom trenutku politički odgovara', kazao je Demetlika, dodavši da to nije prvi put da predsjednica svoje ponašanje mijenja ovisno o tome što joj politički odgovara. Prisjetio je pritom na njene izjave koje je dala prilikom puta u Argentinu, kada je pripadnike ustaškog pokreta nazavala 'domoljubima koji su ondje pronašli slobodu.'