S 37 godina već je nanizao nekoliko funkcija, a na čelu Bjelovara otvorio građanima blagajnu: Tko je i što sve posjeduje Dario Hrebak?

Već od ponedjeljka građani Bjelovara na web stranicama gradske uprave mogu pogledati svaki trošak iz gradskog proračuna. Putni nalozi, kupljeni uredski materijal, kava, ručak - svi se ti troškovi odsad mogu pogledati transparentno, a do toga ne bi došlo da nije bilo i političke volje i truda bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka

'Do ove situacije smo se i doveli jer smo prije nego što smo počeli pokretati nešto razgovarali o koalicijama. Prvenstveno me zanima to da mi u Bjelovaru pokažemo da možemo napraviti dobru liberalnu priču, da pokažemo da nisu u pravu svi oni koji govore da u Hrvatskoj liberalna opcija ne može egzistirati. Smatram da prilika postoji jer vidim da ima dosta birača koji danas nemaju za koga glasati. Smatram da bi HSLS trebao samostalno izaći na iduće parlamentarne izbore. Uvjeren sam da HSLS može prijeći prag od pet posto i potom biti king maker, opcija bez koje se neće moći sastaviti iduća Vlada. Mene čak ne zanima hoće li to biti lijeva ili desna Vlada. Mene zanima jedino da iduća Vlada napravi snažan, radikalan iskorak. Ako preuzmem HSLS, želim da budemo spremni ukinuti županije. Kome one trebaju? Županije se ne mogu same financirati i treba ih ukinuti, ničemu ne služe, to su izmišljene tvorevine. Zatim, trebamo smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru jer ne možemo stvarati novo, dinamično gospodarstvo na starom i potrošenom birokratskom modelu iz prošlog stoljeća', podijelio je Hrebak svoja razmišljanja u intervjuu za Globus.