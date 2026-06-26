Ruski nacionalisti ogorčeni ukrajinskim napredovanjem pozivaju Putina na eskalaciju sukoba

Pozivi na eskalaciju sukoba koji dolaze iz redova nacionalističkih tvrdolinijaša nisu ništa novo. Već dugo inzistiraju na punoj mobilizaciji, atentatu na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali i na napadima na europske tvornice dronova. Čak su se mogli čuti i pozivi na uporabu taktičkog nuklearnog oružja.

Sve se češće mogu čuti kritike nacionalističkih komentatora i tvrdolinijaša na tempo kojim se razvija ruska operacija u Ukrajini. Putina prozivaju i pozivaju da napusti diplomaciju, odustane od pregovora s Ukrajinom i eskalira sukobe na bojišnici, piše Reuters .

Niz ukrajinskih napada usmjerenih na Moskvu, Sankt Peterburg i Krim dodatno su pojačali te pozive i intenzivirali zahtjeve.

Nacionalistički tajkun Konstantin Malofejev, nakon prošlotjednog ukrajinskog napada na moskovsku rafineriju nafte potegnuo je pitanje korištenje nuklearnog oružja protiv Ukrajine.

'Rat znači pobjedu pod svaku cijenu. Zašto ne koristimo nuklearno oružje koje su naši preci razvili i uskladištili svom snagom nacije upravo u tu svrhu?', prenosi njegove riječi Reuters.

Neki su nacionalistički komentatori pozvali na usvajanje 'iranske vojne i diplomatske taktike' i da se krene s potpunim uništenjem ukrajinske države.

Za sad Putin tolerira takvu retoriku i može držati nacionalističke komentatore. Međutim, njihove objave mogle bi imati utjecaj na javno mnijenje i zakomplicirati donošenje odluka, ali i otežati Moskvi postizanje potencijalnog diplomatskog rješenja, piše Reuters.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova prošlog je mjeseca najavilo eskalaciju sukoba uz napomenu da Moskva namjerava pokrenuti 'sustavne napade' na vojne ciljeve u Kijevu, što bi se moglo protumačiti kao reakciju na prozivke. Uslijedio je niz jačih bombardiranja u kojima je oštećen i 1000 godina star samostan u Kijevu.

Putin ide po svom

No, za sad, čini se, Putin se drži svoje strategije. Govoreći pred diplomcima vojne akademije ovog tjedna, rekao je da je Rusija blizu zauzimanje grada Kostjantinivka u istočnoj Ukrajini. Istaknuo je i da će političke snage u Europi, koje su neprijateljski raspoložene prema Rusiji, vjerojatno biti zasjenjene 'razumnijim suparnicima'.

'Oni koji žele obnoviti normalne odnose s nama, zaustaviti ovaj beskrajni pohod na strateški poraz Rusije, u porastu su', rekao je Putin. 'Na kraju će se sve riješiti.'