Rumunjska je prije 30 godina srušila komunizam u krvavoj revoluciji, no ona je zbog 'promijenjenih kaputa' ostavila gorak okus nepravde

Tri desetljeća nakon rumunjske revolucije, kojom je u prosincu 1989. godine svrgnut omraženi diktator Nicolae Ceausescu, brojna pitanja ostala su neodgovorena, ponajviše ona koja se tiču procesuiranja onih za koje se vjeruje da su bili glavne poluge Ceausescuove vlasti, a koji su koristeći metež samo 'promijenili kapute'. Trideset godina nakon jedinog oružanog rušenja komunističke diktature u istočnoj Europi, Rumunji se i dalje nadaju da će tamošnje pravosuđe reagirati i procesuirati zločince čija su imena javno objavljena još prije 12 godina

Prosvjedi za pastora pali su na plodno tlo. Ceausescu je do kraja 80-ih godina potrošio sve rumunjske rezerve kako bi otplatio strani dug, što je dovelo do nestašice benzina i hrane. Stanje u ionako osiromašenoj Rumunjskoj postalo je neizdrživo, ali je Ceausescuov režim, potpomognut snažnom vojskom i policijom, osobito tajnom, i nadalje gušio građanske slobode . Zemlji nije bilo pomoći ni izvana jer je otprije bila izolirana, što je režim u Bukureštu pokušavao prikriti specifičnom vanjskom politikom.

Na dan Ceausescuove proklamacije na ulicama Bukurešta okupili su se milijuni, a vlast je nehajno mislila da su mase došle podržati rumunjskog predsjednika. I sam Ceausescu je vidjevši nepreglednu svjetinu pomislio kako u rumunjskom narodu ima bezrezervnu podršku, no nedugo nakon što je započeo svoj govor začuo se huk prosvjednika koji više nitko nije mogao zaustaviti.

U samo šest dana od početka revolucije svemoćni diktator koji je četvrt stoljeća paranoidno kontrolirao zemlju potpuno je iščeznuo s malih ekrana, a snimke okrvavljenih tijela komunističkog despota i njegove supruge obišle su svijet kao deklaracija pobjede nad brutalnom represijom.

Dobro osmišljen državni udar

Trideset godina kasnije mišljenja o tim događajima su podijeljena jer značajan dio Rumunja smatra da je smaknuće bračnog para Ceausescu bio preran razlog za slavlje. Egzekuciju Ceausescuovih su, smatraju, organizirali diktatorove pristaše iz redova Komunističke partije koji su iskoristili pobunu kako bi prigrabili vlast. Među njima je, ističu, i rumunjski predsjednik u dva mandata Ion Illiescu, a koji je u travnju ove godine optužen za zločine protiv čovječnosti zbog svoje uloge u revoluciji koja je srušila komunistički režim u toj zemlji.

Nakon podizanja optužnice protiv Illiescua tužiteljstvo je priopćilo kako je on odgovoran za vođenje kampanje dezinformiranja koja je u danima antikomunističke revolucije stvorila atmosferu straha i terora. Illiescu je optužen i za organiziranje simuliranog suđenja Ceausescuovima, nakon čega je iskoristio opću nesigurnost za postizanje vlastitih političkih ciljeva. Iskoristio je pad režima kako bi i sam u dva navrata postao rumunjski predsjednik, prvi put od 1990. do 1996., a drugi put od 2000. do 2004. godine.

Upravo je Illiescu tijekom prvih godina Ceausescuove vladavine bio diktatorov štićenik. Znajući za Illiescuove ambicije, oprezni i paranoični Ceausescu ga 1971. godine šalje izvan Bukurešta, a 13 godina kasnije u potpunosti ga se rješava izbacivši ga iz Centralnog komiteta rumunjske Komunističke partije. Snalažljivi Illiescu odmah nakon revolucije postaje prvi demokratski predsjednik koji je oko sebe okupio uglavnom bivše komuniste, a snašao se i nakon neuspjeha na izborima 1996. godine tako što se pridružio popularnoj Socijaldemokratskoj stranci.