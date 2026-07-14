Ručna bomba pronađena ispred RTV Herceg-Bosne

Kako je priopćeno, policiji je stigla prijava da su dva maloljetnika uz šaht pored stambene zgrade, ispred ulaza u prostorije Radio-televizije Herceg-Bosne , pronašla ručnu bombu. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Kiseljak koji su potvrdili navode prijave te osigurali područje zaštitnom trakom do dolaska stručnih službi, prenosi Bljesak info .

Po riječima svjedoka, oko 15.30 sati tvrtka KMM Trade izvodila je radove na krovu stambene zgrade na navedenoj adresi.



Tijekom izvođenja radova s krova je pao njemu nepoznat predmet za koji je isprva smatrao da je kamen. Policijski službenici izvršili su vizualni pregled prostora ispred zgrade, ali tom prilikom nisu uočili predmet. Ručnu bombu u 17.30 sati sigurno je uklonio A tim Federalne uprave civilne zaštite iz Busovače.