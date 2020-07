Robert Pauletić saznao da može u Sabor: Ako je mandat u slučaju odustanka Ruže Tomašić moje pravo ja ću ga i iskoristiti

Robert Pauletić odlučio je da će on u Saboru zamijeniti Ružu Tomašić, koja je osvojila zastupnički mandat na koalicijskoj listi koju je okupio Miroslav Škoro, ali želi do lipnja iduće godine ostati u Europskom parlamentu.

No, kasnije im je poslao izjavu koja ne ostavlja nikakve sumnje u to što namjerava učiniti.

'Ako je saborski mandat u slučaju odustanka Ruže Tomašić moje zakonsko pravo, ja ću to zakonsko pravo i iskoristiti, i to kao član Domovinskog pokreta, jer je to moj dug prema gotovo četiri tisuće birača u Dalmaciji koji su zaokružili moje ime, i to na drugoj poziciji liste. Nisam sudjelovao ni u kakvim ranijim dogovorima oko ‘nasljeđivanja’ mandata, niti me takvi dogovori obavezuju. Ako gospođa Tomašić odustane od mandata u Saboru i ako je po zakonu mijenjam ja, a čini se da je tako, svoje ću pravo iskoristiti i tako ispuniti obavezu prema biračima', poručuje Pauletić.

Podsjetimo, Tomašić ne planira u Sabor još najmanje godinu dana, a planira da je za to vrijeme mijenja njen stranački kolega Marko Milanović Litre, čovjek koji je na izborima 5. srpnja osvojio 19 glasova na listi Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici.

'Na toj listi samo smo ja i on iz HKS-a, a znate i samo da po Zakonu o izborima za hrvatski parlament stranačka osoba mijenja drugu stranačku osobu. On je svaki dan putovao na relaciji Zagreb-Split da bi nam donosio postere, spajao nas za razgovore za medije. Bio je 'Katica za sve'. Sad ja vas pitam, kad bi on stigao lobirati za sebe, ako je radio sav taj posao?', rekla je Ruža Tomašić, predsjednica HKS-a odgovarajući na pitanje za N1 televiziju kako će ju na godinu dana u Hrvatskom saboru zamijeniti Marko Milanović Litre.