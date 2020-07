Tomašić o svojoj zamjeni u Saboru koja je dobila 19 glasova: Dajte mu šansu, vrijedan je i pametan

Ruža Tomašić, predsjednica HKS-a, koja je na izborima skupila 8274 preferencijalnih glasova, ne vidi spornim što na jednu godinu umjesto nje u Sabor odlazi njen mladi kolega Marko Milanović Litre, koji je osvojio 19 glasova na listi Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jednici

'Na toj listi samo smo ja i on iz HKS-a, a znate i samo da po Zakonu o izborima za hrvatski parlament stranačka osoba mijenja drugu stranačku osobu. On je svaki dan putovao na relaciji Zagreb-Split da bi nam donosio postere, spajao nas za razgovore za medije. Bio je 'Katica za sve'. Sad ja vas pitam, kad bi on stigao lobirati za sebe, ako je radio sav taj posao?', rekla je Ruža Tomašić, predsjednica HKS-a odgovarajući na pitanje za N1 televiziju kako će ju na godinu dana u Hrvatskom saboru zamijeniti Marko Milanović Litre.

Tomašić ističe kako je cijelu kampanju govorila da je do daljnjega u Europskom parlamentu te da će se vratiti u lipnju slijedeće godine.