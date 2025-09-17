Rinčić analizirala sto dana na vlasti u Rijeci: Potrebno je vrijeme da se vide rezultati

Podsjetila je da je u tom razdoblju konstituirano Gradsko vijeće nakon izazovnih pregovora. Pokazalo se da je suradnja moguća kad je zajednički fokus na razvoju grada i kvaliteti života građana iznad stranačkih interesa.

Voljela bih da su rezultati bolji i da je grad čišći, sukladno predizbornom obećanju, dodala je.

Pripremamo projekte koji građanima donose bolju kvalitetu života, radimo na stabilizaciji komunalnih društava i razvoju kulture, rekla je i na upit novinara sebi i svom timu dala ocjenu vrlo dobar za djelovanje u prvih stotinu dana.

Rinčić je na konferenciji za medije navela da je potrebno vrijeme da se rezultati vide.

Izrazila je uvjerenje da će tako postupiti gradski vijećnici i pri donošenju Gradskog proračuna.

Ustvrdila je da su se komunalna društva i gradska trgovačka društva pokazala kao mnogo veći izazov od očekivanja.

Zatekli smo organizacijski, kadrovski i financijski devastirane sustave koji zahtijevaju vrijeme za uređivanje poslovanja, navela je Rinčić. Za sad neće biti poskupljenja cijena usluga Čistoće, prije toga ćemo iscrpiti sve druge opcije, jer nam je zaštita standarda građana u prvom planu, rekla je.

Govoreći o stanju u gradskom prijevozniku Autotrolej, istaknula je da je tehnička ispravnost autobusa nakon poremećaja povećana na 70 posto, te da je dodano novih 30 polazaka na gradskim linijama.

Za stabilizaciju ispravnosti autobusa potrebno je povećati broj operativnih radnika, a za to uvodimo stipendiranje i u suradnji sa školama školovanje i zapošljavanje radnika, dodala je.

Izvijestila je da je u tijeku imenovanje skrbnika za zgradu Teatro Fenice, a to će biti u prvom razdoblju Grad Rijeka. Isključivi cilj je zaustaviti daljnje propadanje objekta i osigurati sigurnost prolaznicima, rekla je gradonačelnica.

Osvrnula se na projekt uređenja broda Galeb u brod muzej, istaknuvši da bi mogao biti dovršen sljedeće godine.

"Naš stav je da je sadašnja situacija rezultat lošeg planiranja prethodnih vlasti, ideološki motiviranih odluka bez ekonomskih analiza, koje se godinama odgodile realizaciju i povećale troškove", naglasila je Rinčić. Najavila je održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća o brodu Galeb.

Vezano uz projekt gradnje novog stadiona na Kantridi, Rinčić je izvijestila da je odabran izvođač za izradu geodetskog projekta, s ciljem pomicanja granica pomorskog dobra. Nakon toga će se taj prijedlog uputiti županijskim tijelima i resornom ministarstvu, a potom s PGŽ i državom počinjemo razgovore o modelu financiranja gradnje novog stadiona, rekla je Rinčić.