Riječka HDZ-ovka šokirala izjavom u podcastu kod Marka Juriča

Ivona Milinović, HDZ-ova gradska vijećnica iz Rijeke i nekadašnja asistentica Davora Ive Stiera u Europskom parlamentu, iznijela je prilično šokantna opažanja na račun srpske nacionalne manjine tijekom gostovanja u Podcastu Projekt Velebit desničara Marka Juriča.

"Torcida, kao slučajno, oblači majicu ‘Ubij Srbina’ kako bi Pupovac imao idući dan što pričati. Rekla bih da je to jedna orjunaška politika", nastavila je Ivona Milinović, inače predsjednica Odbora za nacionalne manjine Grada Rijeke.

"Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače, evo su Hrvati fašisti. Međutim, evo, ako ćemo biti baš bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim drugim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 (posto)", kazala je Ivona Milinović u Podcastu Velebit, što je "zazvonilo" čak i Juriču koji ju je pitao da objasni što je mislila, a ona je na to odgovorila: "Oni su uvrijedili naš grad. Ako ćemo govoriti takvim jezikom ulice…". Potom je, pak, prešla na drugu temu.

'Svojom sam izjavom htjela osuditi to što pjevaju. U Rijeci je nekada bilo 13 posto Srba, sad ih je samo 6 i pol posto. To je puno manja brojka od onih u okruženju odakle Torcida dolazi. Ne treba Rijeku nazivati srpskim gradom jer mi to nismo', rekla nam je Milinović.

Na pitanje znači li to da smatra da bi Torcida trebala "smanjiti postotke" Srba u selima u dalmatinskom okruženju, Milinović je odgovorila da nije to mislila i da se možda nespretno izrazila, kazavši da je osudila to što oni pjevaju.

O istupu Ivone Milinović priopćenjem se oglasio riječki HDZ.

'Predsjedništvo Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Rijeke oštro osuđuje svaku izjavu netrpeljivosti i netolerancije Gradske vjećnice Grada Rijeke Ivone Milinović koje je iznijela u emisiji "Podcast Velebit". Navedeno medijsko gostovanje nije bilo koordinirano s HDZ-om te se ograđujemo od svake izjave vijećnice Milinović. Na stranačkim tijelima raspravit ćemo o navedenom te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere', navodi se u priopćenju.