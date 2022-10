U studenom i prosincu cijene vodnih usluga u Rijeci veće za 30 posto

Cijene vodnih usluga riječkog Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije (VIK) će u studenom i prosincu, zbog znatnog povećanja cijena električne energije, biti privremeno povećane, za oko 30 posto, dok bi se cijene u siječnju trebale vratiti na sadašnje

Direktor ViK-a Andrej Marochini pojasnio je da je uslijed poremećaja na tržištu energije, koji se odrazio na poslovanje u kolovozu i rujnu, došlo do znatnog rasta troška električne energije. Vlada je donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, koji se primjenjuje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023., no, nisu pokriveni kolovoz i rujan, pa će doći do privremenog povećanja cijena, kako bi se nadoknadilo povećanje troška električne energije, rekao je.

Dodao je da se oko 90 posto troška električne energije ostvari ljeti, a povećani su i troškovi održavanja. Tako će se, primjerice, za kućanstva koja imaju mjesečnu potrošnju od 10 kubika vode te u prosjeku dva i pol člana, račun povećati za 30,9 posto, sa 165 na 216, kuna, dok će poduzetnik za 100 kubika vode platiti 27,4 posto više, a mjesečni račun će mu rasti sa 1958 na 2495 kuna.

S kolegija je Gradskom vijeću na razmatranje poslan Prijedlog odluke o novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, kojim se želi poboljšati učinkovitost, ekonomičnost i kvaliteta rada gradske uprave. Gradska uprava sada ima 15 upravnih tijela, a predlaže se novi ustroj s 10 upravnih tijela, koji bi stupio na snagu u travnju 2023.

Filipović je predložio i daljnje smanjenje stope gradskog prireza, sa 14 na 13 posto od početka sljedeće godine, a cilj je da se do siječnja 2025. stopa prireza porezu na dohodak s prvotnih 15 smanji na 10 posto.