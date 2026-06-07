Ribari talijanskog broda spasili 48 migranata kod Malte, deset ih se utopilo

"Prema posljednjim informacijama, ribarski brod u tome području spasio je oko 48 živih ljudi, od oko 60 koliko je prijavljeno da je isplovilo", dodala je obalna straža.

"Talijanska obalna staža odmah je poslala patrolni brod u to područje te je dosad pronađeno 10 tijela. Operacije potrage u području se nastavljaju, a njima koordiniraju malteške vlasti."

Obalna straža naznačila je da je Malta zatražila pomoć od Italije "nakon prevrtanja broda za koji se vjeruje da prevozi migrante, s ljudima u vodi".

Brodolom se dogodio otprilike 45 nautičkih milja (83 km) istočno-jugoistočno od Malte, a jedinica talijanske obalne straže pridružila se potrazi u nedjelju poslijepodne.