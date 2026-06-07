PREVRTANJE ČAMCA

Ribari talijanskog broda spasili 48 migranata kod Malte, deset ih se utopilo

M.Č./Hina

07.06.2026 u 21:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FADEL DAWOD
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Talijanski spasioci pronašli su 10 tijela nakon što se migrantski brod prevrnuo u vodama pored Malte, priopćila je obalna straža

"Prema posljednjim informacijama, ribarski brod u tome području spasio je oko 48 živih ljudi, od oko 60 koliko je prijavljeno da je isplovilo", dodala je obalna straža.

"Talijanska obalna staža odmah je poslala patrolni brod u to područje te je dosad pronađeno 10 tijela. Operacije potrage u području se nastavljaju, a njima koordiniraju malteške vlasti."

Obalna straža naznačila je da je Malta zatražila pomoć od Italije "nakon prevrtanja broda za koji se vjeruje da prevozi migrante, s ljudima u vodi".

Brodolom se dogodio otprilike 45 nautičkih milja (83 km) istočno-jugoistočno od Malte, a jedinica talijanske obalne straže pridružila se potrazi u nedjelju poslijepodne.

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