Malta u mraku i bez klime usred paklenih vrućina: Premijer se ispričao građanima

Malteška prijestolnica Valletta u srijedu je ponovno ostala bez električne energije, dok se zemlja i dalje bori s posljedicama višednevnih nestanaka struje izazvanih ekstremnim vrućinama i rekordnom potrošnjom električne energije.

Samo dan ranije premijer Robert Abela uputio je građanima javnu ispriku.

'Želim se ispričati svima koji su posljednjih sati bili bez električne energije. Ta isprika je bezuvjetna', poručio je Abela nakon što su brojni stanovnici proveli noć bez ventilatora i klimatizacijskih uređaja.

Prekid opskrbe električnom energijom pogodio je i ured premijera te nekoliko ministarstava, izvijestili su lokalni mediji. Bez struje su ostala i brojna poduzeća, a ugostitelji tvrde da su zbog kvarova morali baciti velike količine hrane. Nestanak električne energije nakratko je prekinuo i suđenje poduzetniku optuženom za povezanost s ubojstvom istraživačke novinarke Daphne Caruane Galizije, koja je ubijena u eksploziji autobombe 2017. godine.

Malta se posljednjih pet dana nalazi pod udarom intenzivnog toplinskog vala. Temperature su dosezale 42 Celzijeva stupnja, dok je u subotu izmjereno 43,3 stupnja, što predstavlja novi srpanjski temperaturni rekord.

Državna energetska tvrtka Enemalta priopćila je da su nestanci struje posljedica kvarova na distribucijskoj mreži uzrokovanih ekstremnim temperaturama i rekordnom potražnjom za električnom energijom.

'Iako smo mnogo učinili, izazovi su veliki. Posljedice klimatskih promjena sve su vidljivije, temperature su sve više i traju sve dulje', rekao je Abela.

Oporbena Nacionalistička stranka zatražila je da država isplati odštetu građanima i tvrtkama koje su pretrpjele štetu zbog višednevnih prekida u opskrbi električnom energijom.