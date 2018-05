Revizori će kažnjavati one koji se ogluše na njihove preporuke

Državni ured za reviziju u budućnosti će moći novčano kažnjavati subjekte koji ne provode njegove naloge i preporuke i ne otklanjaju utvrđene nepravilnosti, najavio je u četvrtak glavni državni revizor Ivan Klešić koji je Hrvatskom saboru u četvrtak podnio Izvješće o radu Ureda za prošlu godinu

Klešić je time odgovorio na zastupničke opaske da se, iako Ured odlično radi svoj posao, teško oteti dojmu da u raspolaganju javnim novcem nema pozitivnih pomaka. Iz godine u godinu najviše je uvjetnih ocjena, što upućuje da se jednako nekvalitetno gospodari javnim novcem, kaže Robert Podolnja (Most), teško se oteti dojmu da stojimo na mjestu, dodaje Milorad Batinić (HNS).

Šuker: "Klopiti po džepu"

Uvođenje kazni pozdravljaju i vladajući i oporbeni klubovi.

Treba nekoga "klopiti po džepu", pa će početi drugačije razmišljati o nekim stvarima, kažer Ivan Šuker (HDZ) koji drži i kako bi nalaz Revizije trebao biti podloga za promjene u zakonodavnom okviru.

"Ako se greške ponavljaju, neke stvari treba mijenjati", ističe zastupnik čije mišljenje dijeli i Anka Mrak Taritaš (Glas).

Zastupnica upire prstom u podatak da djelatnici Ureda u prosjeku imaju 48, 4 godine, pa pita kako dalje i kako mladima taj posao učiniti zanimljivim. Apostorfira i kako se za obrazovanje revizora godišnje izdvaja po skromnih 387 kuna.

Da je izvješće odlično, ali da se nepravilnosti ponavljaju, ističe i Miro Bulj (Most) koji vladajuće proziva da nisu htjeli da se to čuje, pa su izvješće na dnevni red stavili iznenada. "Što se manje čuje, to za Vladu bolje, jer ovdje se govori o tome kako se upravlja javnim novcem i dobrima", kaže zastupnik i Klešiću poručuje kako se time trud revizora "baca pod noge, jer cilj bio umrtviti priču".