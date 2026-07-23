Pogledajte program: Ovako će se obilježiti 5. kolovoza

Odmah potom, u 7,30 sati, služit će se sveta misa u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima je od 9 sati kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića gdje će vijence polagati predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici RH i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova.

Na stadionu NK Dinara u 9, 40 sati počinje središnja svečanost, a putem video-zida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se dio programa s kninske tvrđave na kojoj će biti tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske, u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede počasni plotuni.

Na stadionu su i prigodni govori, čitanje povjesnice VRO Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja čitaju sinovi poginulih hrvatskih branitelja, a za to vrijeme na Tvrđavi će istupiti kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije MUP-a - njih 245 simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja.

Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom, izvijestili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na proslavu Dana pobjede - ponosno i dostojanstveno

U 12 sati na Trgu dr. Ante Starčevića predviđen je doček maratonaca, biciklista i motorista, taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme moći će se razgledati uz Ulicu dr. Franje Tuđmana od 8 do 16 sati, a od 11,30 do 14 sati predviđena je i podjela vojničkoga graha. Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji Grada Knina, a program središnje svečanosti moći će se pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije, dodali su.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica VRO Oluja obilježava se prigodnim događanjima u cijeloj Hrvatskoj, a iz Ministarstva hrvatskih branitelja pozvali su sve da 5. kolovoza izvjese hrvatske zastave te proslave ponosno i dostojanstveno pobjedu u Domovinskom ratu u kraljevskom gradu Kninu i diljem domovine.

Vlada je ranije danas na svojoj sjednici osnovala Organizacijski odbor za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, a za koordinatora je određen Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja.