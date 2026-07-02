Mrežama se širi snimka brutalne makljaže ispred splitskog kluba: Mladić izbio zub policajcu

Društvenim mrežama proširila se snimka policijske intervencije ispred noćnog kluba Limit na splitskoj Kopilici, na kojoj se vidi kako nekoliko policajaca primjenjuje silu nad mlađim muškarcem
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je intervencija uslijedila nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira te da će, uz kriminalističko istraživanje protiv osumnjičenog, ispitati i postupanje policijskih službenika zabilježeno na snimci.
Policija je dojavu zaprimila u četvrtak u 1.26 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene dvije ophodnje.
Prema policijskim informacijama, prvi su na mjesto događaja stigli policajci u civilu koji su zatekli 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjeg mladića. Od zadobivenih udaraca mladić je izgubio svijest.
Nakon što su se policajci legitimirali i prekinuli napad, 17-godišnjak je, navodi policija, pokušao pobjeći.
Policajcu slomio zub
Policajci su ga sustigli, no tijekom privođenja mladić je, prema policijskim navodima, više puta udario jednog od policajaca u glavu te mu pritom slomio zub, piše Slobodna.
U međuvremenu su na mjesto događaja stigli i uniformirani policajci koji su zajedno s kolegama svladali i uhitili 17-godišnjaka.
Liječnička pomoć pružena je ozlijeđenom 18-godišnjaku i policajcu, dok je uhićeni maloljetnik odbio liječnički pregled i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio vidno pod utjecajem alkohola.
Istraga i zbog snimke intervencije
Protiv 17-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje na nasilničko ponašanje i napad na policijskog službenika.
Istodobno će policija analizirati i snimku intervencije koja se proširila društvenim mrežama.
'Na temelju snimke koja vam je dostupna, u koordinaciji s državnim odvjetništvom provest ćemo kriminalističko istraživanje i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika', priopćili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.