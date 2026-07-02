Mrežama se širi snimka brutalne makljaže ispred splitskog kluba: Mladić izbio zub policajcu

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je intervencija uslijedila nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira te da će, uz kriminalističko istraživanje protiv osumnjičenog, ispitati i postupanje policijskih službenika zabilježeno na snimci.

Policija je dojavu zaprimila u četvrtak u 1.26 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene dvije ophodnje.

Prema policijskim informacijama, prvi su na mjesto događaja stigli policajci u civilu koji su zatekli 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjeg mladića. Od zadobivenih udaraca mladić je izgubio svijest.

Nakon što su se policajci legitimirali i prekinuli napad, 17-godišnjak je, navodi policija, pokušao pobjeći.