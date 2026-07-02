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Mrežama se širi snimka brutalne makljaže ispred splitskog kluba: Mladić izbio zub policajcu

I.V.

02.07.2026 u 19:34

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Društvenim mrežama proširila se snimka policijske intervencije ispred noćnog kluba Limit na splitskoj Kopilici, na kojoj se vidi kako nekoliko policajaca primjenjuje silu nad mlađim muškarcem

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je intervencija uslijedila nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira te da će, uz kriminalističko istraživanje protiv osumnjičenog, ispitati i postupanje policijskih službenika zabilježeno na snimci.

Policija je dojavu zaprimila u četvrtak u 1.26 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene dvije ophodnje.

Prema policijskim informacijama, prvi su na mjesto događaja stigli policajci u civilu koji su zatekli 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjeg mladića. Od zadobivenih udaraca mladić je izgubio svijest.

Nakon što su se policajci legitimirali i prekinuli napad, 17-godišnjak je, navodi policija, pokušao pobjeći.

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Policajcu slomio zub

Policajci su ga sustigli, no tijekom privođenja mladić je, prema policijskim navodima, više puta udario jednog od policajaca u glavu te mu pritom slomio zub, piše Slobodna.

U međuvremenu su na mjesto događaja stigli i uniformirani policajci koji su zajedno s kolegama svladali i uhitili 17-godišnjaka.

Liječnička pomoć pružena je ozlijeđenom 18-godišnjaku i policajcu, dok je uhićeni maloljetnik odbio liječnički pregled i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio vidno pod utjecajem alkohola.

Istraga i zbog snimke intervencije

Protiv 17-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje na nasilničko ponašanje i napad na policijskog službenika.

Istodobno će policija analizirati i snimku intervencije koja se proširila društvenim mrežama.

'Na temelju snimke koja vam je dostupna, u koordinaciji s državnim odvjetništvom provest ćemo kriminalističko istraživanje i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika', priopćili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

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