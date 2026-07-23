HPK poručio lovačkim društvima: Dokažite da ste odradili odstrel divljih svinja

Istom je naredbom naređeno održavanje smanjenog brojnog stanja divljači svinja divlja na 10 posto matičnog fonda u lovištima s planiranim matičnim fondom divlje svinje, neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti, a također i izlučenje svakog grla u područjima izvan lovišta te u lovištima u kojima je utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska.

HPK u današnjem priopćenju navodi kako u potpunosti podržava nastojanja da nesporazumi i otvorena pitanja između lovačkih društava i hrvatskih poljoprivrednika ne završavaju putem medijskih prepucavanja.

Stoga pozivaju Hrvatski lovački savez, da kao krovno tijelo svih hrvatskih lovačkih društava, u roku od osam dana javno izvijesti HPK i cjelokupnu hrvatsku javnost o tome koliko je lovačkih društava ispunilo obvezu sukladno Naredbi Ministarstva poljoprivrede o potpunom odstrelu divljih svinja te koliko je lovačkih društava ispunilo obvezu smanjenja broja divljih svinja na 10 posto u odnosu na lovnogospodarsku osnovu.