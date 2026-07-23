HPK poručio lovačkim društvima: Dokažite da ste odradili odstrel divljih svinja

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) je u četvrtak pozvala lovačka društva da u roku od osam dana objave podatke o provedbi Naredbe o potpunom odstrelu divljih svinja, kojom je lani u listopadu naređeno izlučenje svakog grla divlje svinje (potpuni odstrel) u određenim područjima radi suzbijanja ASK, a koja je produljena do 1. srpnja ove godine
Istom je naredbom naređeno održavanje smanjenog brojnog stanja divljači svinja divlja na 10 posto matičnog fonda u lovištima s planiranim matičnim fondom divlje svinje, neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti, a također i izlučenje svakog grla u područjima izvan lovišta te u lovištima u kojima je utvrđena kao prolazna, povremena ili sezonska.
HPK u današnjem priopćenju navodi kako u potpunosti podržava nastojanja da nesporazumi i otvorena pitanja između lovačkih društava i hrvatskih poljoprivrednika ne završavaju putem medijskih prepucavanja.
Stoga pozivaju Hrvatski lovački savez, da kao krovno tijelo svih hrvatskih lovačkih društava, u roku od osam dana javno izvijesti HPK i cjelokupnu hrvatsku javnost o tome koliko je lovačkih društava ispunilo obvezu sukladno Naredbi Ministarstva poljoprivrede o potpunom odstrelu divljih svinja te koliko je lovačkih društava ispunilo obvezu smanjenja broja divljih svinja na 10 posto u odnosu na lovnogospodarsku osnovu.
"Pozivamo Vas da ove važne informacije transparentno podijelite s javnošću kako bismo utvrdili stvarno stanje na terenu", istaknuli su iz HPK napominjući da ukoliko Savez raspolaže spomenutim podacima očekuju njihovu žurnu objavu.
"U suprotnom, ukoliko podaci ne budu objavljeni u propisanom roku, HPK bit će primorana istražiti sve pravne mogućnosti i poduzeti zakonom predviđene mjere protiv svih onih koji ne provode Naredbu Ministarstva poljoprivrede", poručili su iz HPK.
Podsjetimo, iz Hrvatskog lovačkog saveza ranije su poručili kako ne žele ulaziti u javnu raspravu s drugim institucijama i organizacijama vezano uz afričku svinjsku kugu (ASK) naglasivši kako je samo zajedničkim odgovornim ponašanjem moguće smanjiti rizik od širenja bolesti.
Savez je pritom oštro osudio pokušaje HPK da odgovornost za posljedice afričke svinjske kuge prebaci na lovce koji svoje obveze godinama izvršavaju odgovorno, stručno i u skladu s nalozima nadležnih tijela, ocijenivši pritom neprihvatljivim da i dalje postoje gospodarstva i objekti za držanje svinja koji nisu u potpunosti usklađeni s propisanim standardima biosigurnosti.