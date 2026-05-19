odluka suda

Aleksiću određen istražni zatvor zbog ubojstva mladog Drnišanina

M. Šu./Hina

19.05.2026 u 22:17

Kristijan Aleksić Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev
Sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio je u utorak navečer istražni zatvor Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.

Osumnjičeni ubojica prethodno je ispitan u šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu gdje je doveden u pratnji specijalnih policajaca naoružanih dugim cijevima. Na ispitivanju se, po riječima v.d. županijske državne odvjetnice Maje Dogan, aktivno branio i iznosio je svoju obranu.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Aleksića pritvorio zbog opasnosti od bijega, ponavljanja nedjela, ali i radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je utvrdilo da je Aleksić u subotu oko 23 sata u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao, bez ikakvog povoda, u 19-godišnjaka ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Mladić je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu zločina.

Policija je osumnjičenog ubojicu uhitila u noći na ponedjeljak na prilazu Drnišu nakon zahtjevne 24-satne akcije traganja. Aleksić od ranije ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine.

Zbog posjedovanja i izrade oružja bio je optužen i 2023. ali tužiteljstvo za njega tada nije tražilo istražni zatvor, zbog čega je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio nadzor rada šibenskog Općinskog državnog odvjetništva (ODO).

I ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je izvanredni nadzor u tom državnom odvjetništvu, ali i na šibenskom Općinskom sudu.

Pojavila se nova teroristička ćelija: U dva mjeseca organizirali su 18 napada u Europi
Iran o novim Trumpovim prijetnjama: 'Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici'
Turudić: 'Za slučaj iz 2023. do danas nije zakazana rasprava. To je samo nekoliko sati posla'

