Aleksiću određen istražni zatvor zbog ubojstva mladog Drnišanina

Sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio je u utorak navečer istražni zatvor Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.

Osumnjičeni ubojica prethodno je ispitan u šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu gdje je doveden u pratnji specijalnih policajaca naoružanih dugim cijevima. Na ispitivanju se, po riječima v.d. županijske državne odvjetnice Maje Dogan, aktivno branio i iznosio je svoju obranu. Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Aleksića pritvorio zbog opasnosti od bijega, ponavljanja nedjela, ali i radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je utvrdilo da je Aleksić u subotu oko 23 sata u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao, bez ikakvog povoda, u 19-godišnjaka ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Mladić je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu zločina. Policija je osumnjičenog ubojicu uhitila u noći na ponedjeljak na prilazu Drnišu nakon zahtjevne 24-satne akcije traganja. Aleksić od ranije ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine.

Privođenje Kristijana Aleksića







