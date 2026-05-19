Filmska pljačka u Zagrebu: Maskirani razbili zlatarnu u King Crossu i pobjegli na motorima

Dvojica maskiranih razbojnika opljačkala su u utorak navečer zlatarnu u trgovačkom centru King Cross u Zagrebu, nakon čega su pobjegli na motorima.
Prema riječima svjedoka, muškarci s crnim kacigama upali su u zlataru nekoliko minuta prije zatvaranja centra, piše 24 sata.
'Sve su razbili i u rukama odnijeli zlato koje su ukrali', ispričala je čitateljica koja je svjedočila događaju.
Dodala je da su razbojnici pobjegli kroz izlaz odmah pokraj zlatarne. 'Sjeli su na motore i pobjegli. U brzini im je dosta stvari ispalo na izlazu', rekla je.
Policija provodi očevid
Na mjestu događaja nalazi se policija koja provodi očevid i traga za počiniteljima.
Za sada nema službenih informacija o vrijednosti ukradenog nakita niti o eventualno ozlijeđenim osobama.