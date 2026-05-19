Filmska pljačka u Zagrebu: Maskirani razbili zlatarnu u King Crossu i pobjegli na motorima

M. Šu.

19.05.2026 u 23:49

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Dvojica maskiranih razbojnika opljačkala su u utorak navečer zlatarnu u trgovačkom centru King Cross u Zagrebu, nakon čega su pobjegli na motorima.

Prema riječima svjedoka, muškarci s crnim kacigama upali su u zlataru nekoliko minuta prije zatvaranja centra, piše 24 sata.

'Sve su razbili i u rukama odnijeli zlato koje su ukrali', ispričala je čitateljica koja je svjedočila događaju.

Dodala je da su razbojnici pobjegli kroz izlaz odmah pokraj zlatarne. 'Sjeli su na motore i pobjegli. U brzini im je dosta stvari ispalo na izlazu', rekla je.

Policija provodi očevid

Na mjestu događaja nalazi se policija koja provodi očevid i traga za počiniteljima.

Za sada nema službenih informacija o vrijednosti ukradenog nakita niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

PROIRANSKA SKUPINA

Pojavila se nova teroristička ćelija: U dva mjeseca organizirali su 18 napada u Europi
Iran o novim Trumpovim prijetnjama: 'Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici'
Turudić: 'Za slučaj iz 2023. do danas nije zakazana rasprava. To je samo nekoliko sati posla'

