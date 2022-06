Ravnateljica Sv. Duha: Bilo je nekih propusta u slučaju Čavajda

Zdravstvena inspekcija utvrdila je da je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u slučaju Mirele Čavajde bilo propusta te je pokrenula prekršajni postupak

Dodala je kako su pružili zadovoljavajuću zdravstvenu skrb Mireli Čavajdi, a da su propustili dokumentirati to u nekoliko segmenata.

'Nigdje ne postoji zapis da su se naši radiolozi konzultirali s radiolozima iz KBC-a Zagreb o dijagnozi i nigdje ne postoji zapis, što zakon nalaže, da je gospođa Čavajda na vlastiti zahtjev u petak otpuštena iz bolnice kući. To je propust', priznaje Šimundić.



'Ustanova je odgovorna jer ja kao ravnateljica moram osigurati da se to u mojoj bolnici provodi i to ćemo i poduzeti, a odgovorni su pojedinci koji to u svom postupanju nisu odradili. Jučer je završio naš unutarnji nadzor i sugestija Povjerenstva za unutarnji nadzor je izdati upozorenje liječnicima koji nisu odradili proceduru kako treba i apelirati, odnosno naložiti svim predstojnicima svih klinika i zavoda da zaista poštuju zakone i propuste i vode medicinsku dokumentaciju kako treba', kazala je dr. Šimundić te dodala kako je riječ u ovom trenutku samo o upozorenjima, a budu li slični propusti i dalje postojali, slijedi opomena, a nakon toga opomena pred otkaz.



Predviđena kazna, ako se prekršajnim postupkom utvrdi da je bolnica pogriješila, za bolnicu je od 10.000-50.000 kuna, a za ravnateljicu 5000-10.000 kuna.



'Kažem ako se pokaže da smo uistinu napravili prekršaj i ako to bude konačna odluka, naravno da ćemo platiti i bolnica i ja osobno, to je moja odgovornost koju moram prihvatiti', rekla je dr. Ana-Maria Šimundić, ravnateljica KB-a Sveti Duh.



Unatoč svemu, priznaje, da ne razmišlja o odustajanju.



'Svaki početak je težak, osobito kad donosite sa sobom promjene. Mislim da trebamo izdržati. Vjerujem u ono što radimo i da ćemo prebroditi početne teškoće te realizirati program zbog kojeg sam ovdje', poručila je.