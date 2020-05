Svim učenicima razredne nastave od ponedjeljka je omogućen povratak u školske klupe, a mnogi roditelji još uvijek nisu odlučili hoće li takvu mogućnost iskoristiti. Ako su škole sada sigurne za njihovu djecu - pod uvjetom da se poštuju upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poput fizičkog razmaka, što je iluzorno očekivati - zašto onda nije propisan obavezan povratak na nastavu? Ravnatelji osnovnih škola imaju, međutim, konkretnija pitanja dok se užurbano pripremaju za dolazak većeg broja učenika, uz napomenu da će se uputama prilagoditi onoliko koliko je to u njihovoj moći

'Ništa ih na to ne obavezuje. Mogu se i preko vikenda još predomisliti. Sve je ponovno prebačeno na roditelje, oni su sada u još većoj konfuziji nego ranije. Najviše ih zbunjuje to što će naknadno moći uključiti dijete u nastavu, pa će se dogoditi da neki dođu usred tjedna, kad čuju iskustva drugih. Mi naručujemo hranu za školsku kuhinju na tjednoj bazi, a ovisno o broju učenika moramo organizirati i prijevoz djece. A da ne govorim o fizičkom razmaku djece u autobusu na putu za školu... Mi imamo puno učenika i naravno da ćemo paziti na razmak u učionicama, ali u boravku se opet miješaju grupe - nemamo dovoljno učiteljica da ih razdvojimo', kazuje ravnatelj Matijašić, dodajući da će u ponedjeljak s dobavljačima hrane interventno dogovarati dostavu.

O sigurnosti učenika u razredima odlučivat će lokalni stožeri civilne zaštite, navodi se u odgovoru MZO-a o mogućoj podjeli velikih razreda i zapošljavanju novih učitelja: 'Ako škola nema veći prostor u kojem učenici mogu sigurno boraviti i ako to potvrdi lokalni stožer civilne zaštite te nema drugih raspoloživih učitelja, Ministarstvo će odobriti zapošljavanje dodatnog učitelja na određeno vrijeme'. To vrijeme moglo bi se svesti na dva tjedna, pa je pitanje tko će imati snage pokrenuti administrativni žrtvanj u slučaju potrebe.

'Bojim se da će biti svega. I to da će učitelj ujutro javiti da ne može doći zbog povišene temperature, a u tom slučaju moramo aktivirati rezervnog nastavnika. Moramo imati B opciju; neke možemo preraspodijeliti unutar kolektiva, ali to nije jednostavno jer imamo i djelatnike s kroničnim bolestima, a svi učenici očekuju da vide svoju učiteljicu. I kako to da u četvrte razrede mogu ulaziti učitelji glazbenog, informatike, njemačkog, engleskog, a jedan od razloga što učenici viših razreda ne idu na nastavu je upravo to što dolaze u kontakt s više učitelja?', pita Matijašić.

Naravno, ravnatelji će se i ovaj put uspjeti organizirati nastavu, kao što su to uspijevali i dosad. No ravnatelj iz Bregane pita se kakva se to poruka šalje roditeljima, koji opet sami moraju donositi odluke o obrazovanju svoje djece, a postavlja se i pitanje imaju li svi učenici onda pravo na isto obrazovanje.