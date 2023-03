Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice: Reforma se ne događa preko noći, građani će prve učinke osjetiti za dvije godine

Ministar Beroš u četvrtak je najavio za idući tjedan promociju pilot-projekta preventivnih zdravstvenih pregleda koji će uskoro krenuti u četiri županije, provodit će ga domovi zdravlja i bit će usmjeren na građane starije od 40 godina

"Reforma je već krenula"

Dodao je kako reforma nije nešto što će preko noći promijeniti određene stvari. - Ali kada krene, ja sam siguran da će naši pacijenti za dvije godine vidjeti značajne pomake. Treba reći da je reforma u nekom dijelu već i krenula. Oko objedinjavanja javne nabave i ostalih stvari, koji se možda ne vide. Definitivno je krenula, poručio je.

Trenutni sustav je održiv

Zdravstveni sustav generira dugove, to je Hrvatska stara boljka. Vagić je istaknuo da zdravstveni sustav svake godine troši više pet do sedam posto novaca. No, to nije radi rastrošnosti, već zbog novih lijekova i novih dijagnostičkih postupaka. Poručio je da medicina napreduje i zbog toga se povećavaju troškovi. Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice naglasio je kako je trenutni sustav održiv, a to se vidjelo i u vrijeme pandemije koronavirusom. Novaca, treba, ali s racionalizacijom troškova treba gledati gdje ima prostora. Hrvatska ima na raspolaganju 340 milijuna eura europskog novca, a taj novac će u većoj mjeri biti utrošen za opremu za onkologiju.

Bitna je preventiva

Vagić je kazao kako je u reformi zdravstva jako bitna preventiva, te je pozvao sve građane da se odazovu na preglede. Dodao je kako će se liječnici više približiti pacijentima, a što se tiče lista čekanja, informatizacija bi trebala olakšati postupak liječenja.