Ravnatelj Doma zdravlja pozvao na veću kontrolu privatnih liječnika, oni burno reagirali

Splitska 'Covid ambulanta' smještena u prostorima zdravstvene stanice Mertojak nanovo je otvorena proteklog vikenda, prije svega za potrebe turista kod kojih se pojavi sumnja zaraze ili postojanja kontakta sa zaraženim. No već trećeg dana nije radila, navodno zbog nesporazuma, a to je izazvalo žestoku javnu svađu vodstva Doma zdravlja i obiteljskih liječnika

'U privatnom sustavu ne postoji kontrola. Ako se to dogodi, imat ćemo situacije kakva se dogodila jučer ujutro. Privatna doktorica nije došla u Covid ambulantu. Kao ravnatelj nemam nikakvu ingerenciju, hoće li je Ministarstvo pozvati na odgovornost vidjet ćemo tek nakon izvještaja', izjavio je Rađa u utorak, na sjednici Županijske skupštine.

U ovoj ambulanti treba raditi dvjestotinjak liječnika opće zdravstvene zaštite, a svi su dužni odazvati se jer još uvijek vrijedi odluka o mobilizaciji zdravstvenog sustava koju je u ožujku potpisao ministar zdravstva Vili Beroš . To uključuje liječnike Doma zdravlja i privatne koncesionare. Ovdje se testiraju svi koji sumnjaju na simptome, a na taj način se rasterećuju kliničke ustanove.

Koordinacija hrvatskih liječnika obiteljske medicine (KoHOM) već u srijedu je najoštrije osudila njegove 'potpuno neutemeljene i paušalne izjave'.

'Istina je sljedeća: iz Doma zdravlja kojim upravlja ravnatelj Rađa dopis s rasporedom za dežurstvo, nakon gotovo četrdeset dana pauze, poslan je u petak u 13.40 sati. Nitko iz Doma zdravlja nije nazvao i provjerio jesu li svi dobili e-mail, a posebno spomenuta kolegica koja je trebala dežurati u ponedjeljak ujutro. Kolegica je u vrijeme kada je e-mail poslan bila bez internetske mreže, kao i cijeli taj vikend, a odmah po saznanju da je on poslan kazala kako će dežurstvo nadoknaditi. Pravo je pitanje zašto gospodin Rađa ne može bolje organizirati posao i liječnicima obiteljske medicine javiti kada dežuraju na vrijeme, a ne u petak popodne?! Zašto administracija zaposlena u Domu zdravlja nije u stanju telefonom provjeriti jesu li svi dobili poslanu obavijest? I konačno, zašto gospodin Rađa ne radi posao za koji ga plaćaju porezni obveznici?!', stoji u priopćenju ove koordinacije.

'Napadom na ni krivu ni dužnu kolegicu, a onda posredno i na sve obiteljske liječnike, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa prikriva svoju nesposobnost, odnosno krivca za to što nije organizirao posao kako treba traži u drugome. Podsjećamo ravnatelja Rađu, kao i cijelu hrvatsku javnost, da su liječnici obiteljske medicine tijekom COVID krize i epidemije radili bez prestanka i bez dvotjednih smjena u svojim ambulantama. Svojim pacijentima zbog specifične situacije bili su dostupni i izvan radnog vremena putem telefona i elektronske pošte. Uz sve to su tijekom epidemije na svoja leđa preuzeli teret tzv. COVID ambulanti i testiranja. Ističemo da je u Hrvatskoj tek 2200 liječnika obiteljske medicine, od kojih je više od 160 starijih od 65 godina. Među njima ima i onkoloških bolesnika. Svi oni su, unatoč tome što su kao ugrožena skupina bili izloženi povećanoj opasnosti od zaraze i obolijevanju, bili i jesu dostupni svojim pacijentima. Podsjećamo i da su odlukom Ministarstva zdravstva, HZZO-a i županija obiteljski liječnici dužni zbrinjavati sve turiste, pa tako i one oboljele od korone', zaključuju obiteljski liječnici.