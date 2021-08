Ratni ministar Ivan Jarnjak: Razočaran sam stavom BiH kojoj smo toliko pomagali. Godišnjica Oluje? Nisu me pozvali i žao mi je zbog toga. Pozabili su...

Ratni ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak dao je intervju za Novu TV u kojem je komentirao zahtjev iz BiH za procesuiranjem hrvatskih generala, ali i činjenicu da ga godinama ne pozivaju na proslavu 'Oluje'

'Jer zašto bi inače stavili unutra cijeli zapovjedni lanac koji je bio tad u operaciji Bljesak?', pita se Jarnjak. Dodao je da je 2004. razgovarao s haškim istražiteljima te da su ga ispitivali i o operaciji Bljesak.

'O operaciji Bljesak nismo razgovarali ni deset minuta. Sam istražitelj je rekao 'tu nemamo šta, to je bila apsolutno operacija u kojoj nije bilo problematičnih stvari'. Tu su se očito našle snage koje smatraju da mogu sad u ovom trenutku načiniti štetu Hrvatskoj. Kad je u pitanju protiv Hrvatske onda se oni brzo dogovore svi. Mislim da je to politikanstvo i u ovom trenutku da je to pokušaj odgovora Hrvatskoj to što se toliko brine o Hrvatima u BiH', kaže ratni ministar.

Na ovogodišnjoj obljetnici Oluje nije bio, kaže, zato što nije bio pozvan.

'Nisam pozvan ni na 25. obljetnicu. Ni ja ni moji suradnici. Žao mi je apsolutno. Ja sam u tome sudjelovao, za mene su to trenuci koji izazivaju strašne emocije i žao mi je što nas eto, ne pozivaju. Zaboravili su. Mi velimo - pozabili su', kaže Jarnjak za Novu TV.