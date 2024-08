Rat u DP-u: 'Penava je očito gazda, a Radić izguran iz vlastitog projekta. HDZ pak...'

'Nešto o čemu se špekuliralo, o čemu smo svi šaputali, o čemu se javno govorilo, ali ne od samih članova i struktura unutar DP-a, sada je javno izašlo na vidjelo. Razvija se u nekom smjeru koji je bio i najavljivan i očekivan, a to je da je to rascjep na razini Penava - Radić i da u tom rascjepu Penava u ovom trenutku ima većinu. Pretpostavljam da je to dosta frustrirajuće za Radića jer je taj projekt osmislio i prvi put ga podigao sa Škorom, pa ga ponovno izvukao iz pepela s Penavom, financirao, strukturirao, da bi mu se na kraju dogodilo da na neki način bude marginaliziran unutar vlastite stranke', analizira za tportal politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

Struje u DP-u nisu novost

No priča o dvije struje unutar Domovinskog pokreta nije nova. Šaputalo se o njima već na sam dan izbora, kada se govorilo o jednoj struji koja bi radije surađivala s HDZ-om i drugoj koja ne želi uz HDZ i time je naklonjenija SDP-u, odnosno Zoranu Milanoviću koji je tada pretendirao biti premijer. No, barem javno, DP je složno nastupio i dogovorio suradnju s HDZ-om, a onda su se napukline u odnosima ipak počele manifestirati i javno.

'Nekakav rascjep već se mogao vidjeti kada je Radić odbio biti ministar, međutim oni do sada o svemu nisu javno i otvoreno govorili. Vidjeli smo i neke izjave i različite reakcije u trenucima u kojima se komentiralo Bartulicu i njegovu imovinu te njegov dolazak na izbornu večer. Današnjom press konferencijom i izjavama te ljudima koji su se našli iza njega, Penava je htio pokazati tko je gazda u stranci i po onome što smo mogli vidjeti u ovom trenutku - to je očito on. Koliko je sve to dobro za njih i koliko će opstati bez Radića na način na koji su ga imali do sada, to je drugo pitanje. Ali u ovoj bitki preuzimanja u stranci Penava je pobjednik', kaže Trogrlić.

Nakon današnjeg 'pokazivanja mišića' pitanje je ima li uopće smisla da se Radić kandidira na unutarstranačkim izborima, što još uvijek nije napravio.

'Usprkos uspjehu koji su imali na parlamentarnim izborima, DP je vrlo mala stranka s vrlo izvjesnim ishodima unutarstranačkih izbora. Izvjesni su ishodi i u puno većim strankama, kao što je sada SDP, pa gdje neće u malim strankama. Nisam siguran da će si Radić, a dosad je djelovao vrlo racionalno, dopustiti poraz. Nije mi izgledno da će ići u tu bitku', kaže Trogrlić.