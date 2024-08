Član predsjedništva DP-a otvoreno: 'Pobjeda Penave značila bi da je stranka gotova'

Jasno je dao do znanja kako smatra da bi Penavina pobjeda značila propast stranke. 'Otvoreno sam na strani grupacije koju predvodi Mario Radić, a na izborima su moguće dvije opcije: jedna je da pobijedi Penava, i to zahvaljujući nerazmjernom broju delegata ukoliko dođe do manipulacija oko njihove kvote kako bi većina izaslanika bila iz Vukovara. U takvoj je situaciji nemoguće dobiti rezultate koji odražavaju stvarne snage unutar DP-a jer će ti delegati ciljano podići ruku za Penavu. U tom slučaju možemo reći da je DP kao stranka gotov jer će ga naši birači kazniti. Jer ovakav je DP odigrao jednokratnu ulogu i poslužio HDZ-u i Penavi koji je zadovoljio neke svoje jednokratne interese, ali stranka više neće postojati i više se nemamo čemu nadati. No, ukoliko prevlada ova druga strana, DP će opstati, iako uz teške ožiljke, doći će i do podjele u klubu zastupnika u Saboru, ali će stranka ipak opstati', kazao je Biloglav.

No, Radić se još uvijek nije službeno kandidirao za predsjednika stranke, kalkulira i čeka što bi mogao. Za N1 nije želio stati pred kamere, no, poslao je poruku WhatsAppom.

'Odluku o daljnjim koracima ću donijeti nakon konzultacija s članovima stranke. Stranka nikad nije jedan čovjek. Zajedno smo je osnivali, zajedno ćemo i donositi odluke', komentirao je Radić za N1.